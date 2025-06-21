Были даже спецкостюмы, – пилот раскрыл детали операции на острове Змеиный

Каждый боевой полет – это готовность к выполнению задачи с четкой осознанностью, потому что он может закончиться не так как хочется. Выполнение такого полета уже в определенном смысле является проявлением мужества.

Об этом в эфире 24 Канала, отметил подполковник, командир вертолетной эскадрильи 11 отдельной бригады армейской авиации "Херсон" Андрей Горецкий, отметив, что в его жизни было множество полетов, а задачей со звездочкой стала операция на Змеином.

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Для чего пилотам нужна была спецодежда

Горецкий был командиром подразделения, который выполнял авиационное задание во время операции по освобождению острова Змеиный летом 2022 года. Он отметил, что собственным примером и участием в этой операции мотивировал своих собратьев, таким образом поддерживал их боевой дух.

"Когда мы идем на задание, я прекрасно понимаю и говорю ребятам правду о том, что оно очень рискованное, возможно, мы не все вернемся. Но я иду с ними. Я в таких же условиях, как и они", – озвучил Горецкий.

Подполковник рассказал, что моделировал в своей голове различные сценарии того как будет действовать, если его самолет при приближении к Змеиному российские оккупанты собьют и он упадет в воду. Тогда, с его слов, чтобы выжить, надо было бы плыть со скоростью 210 километров в час.

И поэтому после осуществления первого полета мы все-таки начали остро ставить вопрос об обеспечении нас спецодеждой. Уже в дальнейшую атаку летали с ней. Были даже спецкостюмы, это не водолазный, а специальный спасательный костюм для сохранения тепла,

– рассказал Горецкий.

Напомним, ранее воспоминаниями об операции на Змеином поделился спецназовец подразделения "Артан" ГУР МО с позывным "Донбасс". Он рассказал, что она была одной из самых значимых для него и тогда россияне регулярно били КАБами.