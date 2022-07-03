Чем интересен остров Змеиный? Он интересен тем, что его называли островом Ахилла, то есть древнегреческого героя.

Легенда, вписанная в веках

Как вы знаете, Гомер, древний грек, в VIII веке до нашей эры начитал много чего, или в VIII веке до нашей эры, точнее, его записали. Кстати, о территории Украины он многое вспомнил.

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У него в "Илиаде" и "Одиссее" главный герой – Ахилл. Особенно – в "Илиаде". Ахилл – древний грек из ахейцев, то есть из древнегреческого племени, которое атакует Трою, мстит за своих боевых побратимов. Очень воинственный древний грек влюбляется, кстати, в скифянку – то есть в жительницу территории Украины.

На территории Украины есть несколько мест, связанных с Ахиллом, с его древнегреческим культом. В частности, это остров Змеиный, который называли некоторые древние греки островом Ахилла. Там был довольно большой храм (30 метров на 30 метров), большой храм, который видно было издалека. А остров приподнят – он на 20 метров выше уровня моря.

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Не Чернобаевкой единой

И, соответственно, древние греки, когда проплывали мимо, оставляли там свои пожертвования. Этих милостынь археологи нашли огромное количество – всяческие амфоры, золото и тому подобное. То есть древние греки за опасное путешествие по Черному морю откупались.

Вы, должно быть, знаете об Ахилле, что есть такое выражение, как ахиллесова пята. Мол, мама купала Ахилла в специальном источнике, который давал силу, неуязвимость, и держала его за пяточку. И именно в эту пятку его ранили.

И, как оказалось, этот остров Ахилла стал такой же ахиллесовой пятой Мордора в Украине. Они его смогли проглотить в какой-то момент, но он стал поперек горла, как и вся Украина станет.

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