Кто не подлежит мобилизации с 1 июля: новый перечень оснований для освобождения от призыва

В Украине продолжают действовать ограничения для отдельных категорий граждан, которых не мобилизуют даже в период военного положения. Сейчас действуют те же основания, прописанные в законе.

24 Канал разобрался, какая обязанность для украинцев, в зависимости от определения статуса со ссылкой на Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

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Закон определяет круг исключений

Каждый гражданин Украины в соответствии с Конституцией имеет обязанность защищать страну и подлежит мобилизации во время военного положения. Однако закон позволяет отдельным категориям людей не участвовать в военных действиях по обстоятельствам личного или семейного характера или по состоянию здоровья.

Кого не могут мобилизовать с 1 июля

От мобилизации освобождены или могут временно освобождаться такие категории украинцев:

Забронированные работники. Это работники органов власти, местного самоуправления, критических предприятий, учреждений или организаций, которых официально зарезервировали для обеспечения функционирования государства или экономики во время войны.

Лица с инвалидностью или временно непригодные. Люди, которые признаны инвалидами или получили заключение медицинской комиссии о временной непригодности к военной службе по состоянию здоровья.

Многодетные родители. Мужчины или женщины, которые имеют трех и более детей в возрасте до 18 лет, получают полное освобождение от мобилизации.

Одинокие родители. Лица, которые самостоятельно воспитывают одного или нескольких детей в возрасте до 18 лет без другого родителя, также не подлежат мобилизации.

Родители детей с инвалидностью. Мужчины или женщины, включая опекунов, которые воспитывают ребенка с инвалидностью или совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы, имеют основания для освобождения от призыва.

Родители детей с тяжелыми болезнями. Если ребенок страдает серьезными заболеваниями, предусмотрены перечнем Минздрава, один из родителей или опекун может быть освобожден от мобилизации.

Опекуны детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки. Лица, которые официально взяли на воспитание детей-сирот или детей без родительской опеки, имеют право не быть мобилизованными.

Лица, которые осуществляют постоянный уход. Украинцы, которые ухаживают за больными мужем или женой, ребенком или родителями и это официально подтверждено, могут не быть призваны.

Супруг или жена или родители-инвалиды. Лица, чьи близкие родственники являются инвалидами, также входят в перечень тех, кого не мобилизуют.

Опекуны лиц с инвалидностью. Люди, которые официально ухаживают за лицом с инвалидностью, могут не быть мобилизованы.

Родители военнослужащие. Если один из супругов уже проходит военную службу, второй из родителей, который имеет несовершеннолетних детей, может получить освобождение от призыва.

Народные депутаты. Депутаты Верховной Рады Украины и Автономной Республики Крым не подлежат мобилизации в соответствии со своим статусом.

Работники сектора обороны и безопасности. Это сотрудники Вооруженных Сил Украины, СБУ, Нацгвардии, полиции, антикоррупционных органов и другие, а также работники предприятий и учреждений в сфере обороны, которые обеспечивают безопасность государства.

Важно понимать разницу между статусами: Граждане, которые уже проходят военную службу, подлежат другим процедурам увольнения – для них предусмотрены отдельные основания увольнения из рядов ВСУ или других военных формирований. В то же время лица, которые находятся только на воинском учете, могут воспользоваться правом на отсрочку или освобождение от мобилизации в соответствии с законом.

Таким образом, обновленный список исключений помогает урегулировать вопросы социальной защиты во время военного положения и гарантирует, что мобилизация будет касаться тех, кто не имеет объективных причин для освобождения.