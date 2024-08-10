Может ли уволиться со службы мужчина, у которого родился третий ребенок

Военнообязанные, имеющие на иждивении трех и более детей до 18 лет увольняются со службы. Однако юрист объясняет, что в случае беременности жены третьим ребенком военного не уволят.

Во время военного положения вопрос освобождения военных от службы определяет статья 26 закона Украины "О воинской обязанности и военной службе". Юрист практики военного права ЮК "Приходько и партнеры" Артем Бродюк рассказал, как сейчас происходит увольнение.

Смотрите также Какие есть виды и могут ли отправлять по почте: правила вручения повесток

Когда военный может уволиться со службы

Артем Бродюк заявил, что сам факт беременности жены не приравнивается к наличию третьего ребенка. То есть в это время военного не уволят с военной службы. Ведь беременность – не является основанием.

Подтвердить документально наличие трех детей можно только, предоставив свидетельство о рождении ребенка (детей) с указанием отцовства военнослужащего,

– объяснил адвокат.

То есть тогда, когда жена родит ребенка, то военнослужащий может воспользоваться своим правом на увольнение с военной службы.

Заметьте Кто имеет право на отсрочку от мобилизации в соответствии с новым законом

Чтобы уволиться со службы при наличии трех детей, надо: