Россияне убегали, бросая оружие, технику и боеприпасы: как ВСУ освобождали Пятихатки
В Минобороны официально подтвердили освобождение населенного пункта Пятихатки в Запорожской области. Оккупанты бежали из города, бросая все.
Об этом сообщили в Сухопутных войсках Украины. Освобождавшие населенный пункт бойцы рассказали, как убегали россияне.
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Бросили технику и боеприпасы
В воскресенье, 18 июня, ВСУ деоккупировали населенный пункт Пятихатки в Запорожской области. Первыми в город вошли бойцы 128-й горно-штурмовой бригады и 2 ОСБ. Они и рассказали, как оккупанты убегали из населенного пункта.
Один из бойцов заявил, что оккупанты оставили много оружия, техники и боеприпасов.
Русские убегали, бросая технику, боеприпасы, оружие. Слава Украине!
– подчеркнул украинский защитник.
Россияне в Пятихатках бросали технику: смотрите видео
Кроме того, бойцы уже установили флаг Украины в деоккупированном населенном пункте.
Контрнаступление ВСУ на Юге: что известно
- Первыми об освобождении Пятихаток сообщили именно россияне. Они заявили, что им пришлось бежать из населенного пункта из-за наступления ВСУ.
- Впоследствии российское минобороны опровергло заявления оккупантов. Российское министерство заявило, что якобы ВСУ "пытались штурмовать" населенный пункт, но российские военные "отбили атаку".
- Заместитель министра обороны Анна Маляр 19 июня официально подтвердила деоккупацию населенного пункта Пятихатки, что в Запорожской области.
- По состоянию на утро 19 июня ВСУ уже освободили 8 населенных пунктов на Таврическом направлении: Новодаровка, Левадное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное, Лобковое, Нескучное и Пятихатки. Анна Маляр подчеркнула, что их удалось деоккупировать в течение 2 недель контрнаступления ВСУ.
- В общей сложности украинские защитники уже освободили на Юге 113 квадратных километров территорий. Кроме того, ВСУ продвинулись вглубь на 7 километров.
- ВСУ во время наступательных операций наносят безумные потери россиянам. Маляр сообщила, что только за прошедшую неделю россияне потеряли более 4600 живой силы. Кроме того, удалось взять в плен около 80 оккупантов.