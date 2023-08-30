Проползали на животах километры минных полей: как ВСУ освобождали Работино

Силы обороны освобождали село Работино в течение трех месяцев. За это время они проползли километры минных полей и прорвали оборону, которую не смог преодолеть целый батальон.

Подробности освобождения Работино сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в речи на конференции послов Франции. Его слова цитирует пресс-служба МИД.

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Работино освобождали в течение 3 месяцев

Во время выступления Кулеба подчеркнул, что ВСУ продолжают продвигаться в ходе контрнаступления. Это очень сложная работа, ведь количество минных полей и фортификаций беспрецедентно. Кроме того, российские дроны и вертолеты держат оборону и защищают позиции. Несмотря на все сложности, Силы обороны продолжают наступать и освобождают украинские территории.

На днях ВСУ освободили стратегический населенный пункт Работино. Как сообщил первый заместитель председателя Запорожской ОВА Руслан Мовчан в эфире телемарафона, над его освобождением работали в течение трех месяцев. Сегодня село полностью освобождено, на здания органов местной власти вернулась украинская государственная символика, а всех гражданских эвакуировали.

Однако в официальных сведениях нет истории военных, как именно происходила деоккупация. Кулеба рассказал, что несколько месяцев одно украинское подразделение вело непрерывные штурмы на этом тяжелейшем участке фронта, в результате чего личный состав был физически и морально истощен. Министр рассказал, что были потери людей и техники. Поэтому в какой-то момент это подразделение утратило способность продолжать наступление и было принято радикальное решение – сменить руководство.

Новый командир решил собрать мотивированных и готовых выполнять боевые задания военных. Для этого создали группу из 31 бойца. Часть из них даже не имела боевого опыта, однако у них были знания, мотивированность и жажда победы.

Как 31 человек выполнил работу целого батальона

По словам Кулебы, благодаря лидерству командиров и сержантов эта группа наладила горизонтальные связи со смежными подразделениями и начала работать на линии столкновения. Чтобы прорвать оборону врага, украинским защитникам пришлось ползти 18 часов на животах сквозь минные поля.

Через 18 часов они проползали буквально на животах километры минных полей, где на каждый квадратный метр россияне поставили по шесть мин. Наконец, подразделение досталось полосе деревьев, которой разделяют фермерские поля. Все в Украине знают это слово – "посадка". Именно в этих незаметных на картах посадках происходят величайшие трагедии и героизм войны. Итак, наше подразделение выбило оттуда россиян и двое суток держало эту позицию, пока не подошло подкрепление,

– рассказал Кулеба.

После этого защитники прошли еще 10 километров с рюкзаками весом 35 – 40 килограммов по минным полям. Военные кратко перевели дыхание и начали штурмовать российские позиции. Благодаря успешной работе ВСУ удалось выбить врага и удержать позиции к подходу основных сил.

"В общей сложности, за 40 дней это подразделение провело шесть штурмов и две разведки. Группа из 31 человека выполнила работу целого батальона, который должен состоять где-то из 400 человек. Потери составили 7 раненых, из которых только один тяжелый, наступивший на мину", – сообщил министр.

Как заявил Кулеба, работа группы из 31 человека сделала возможным наступление целой бригады на Работино и его увольнение после недель штурмов. Этот населенный пункт является стратегически важным, ведь после закрепления на его флангах Силы обороны открывают путь на Токмак и, наконец, Мелитополь и границу с Крымом.

Освобождение Работино: что известно