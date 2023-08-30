Подробиці звільнення Роботиного повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у промові на конференції послів Франції. Його слова цитує пресслужба МЗС.

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Роботине звільняли протягом 3 місяців

Під час виступу Кулеба наголосив, що ЗСУ продовжують просуватися у ході контрнаступу. Це надзвичайно складна робота, адже кількість мінних полів і фортифікацій безпрецедентна. Крім того, російські дрони та гелікоптери тримають оборону й захищають позиції. Попри усі складнощі, Сили оборони продовжують наступати й звільняють українські території.

Днями ЗСУ звільнили стратегічний населений пункт Роботине. Як повідомив перший заступник голови Запорізької ОВА Руслан Мовчан в ефірі телемарафону, над його звільненням працювали протягом трьох місяців. Нині село повністю звільнене, на будівлі органів місцевої влади повернулась українська державна символіка, а усіх цивільних евакуювали.

Проте в офіційних зведеннях немає історії військових, як саме відбувалася деокупація. Кулеба розповів, що кілька місяців один український підрозділ вів безперервні штурми на цій найтяжчій ділянці фронту, внаслідок чого особовий склад був фізично та морально виснаженим. Міністр розповів, що були втрати людей та техніки. Тому у якийсь момент цей підрозділ втратив здатність продовжувати наступ, й було ухвалено радикальне рішення – змінити керівництво.

Новий командир вирішив зібрати мотивованих та готових виконувати бойові завдання військових. Для цього створили групу з 31 бійця. Частина з них навіть не мала бойового досвіду, проте у них були знання, мотивованість й жага до перемоги.

Як 31 людина виконала роботу цілого батальйону

За словами Кулеби, завдяки лідерству командирів та сержантів ця група налагодила горизонтальні зв'язки з суміжними підрозділами й почала працювати на лінії зіткнення. Аби прорвати оборону ворога, українським захисникам довелося 18 годин повзти на животах крізь мінні поля.

За 18 годин вони проповзали буквально на животах кілометри мінних полів, де на кожний квадратний метр росіяни поставили по шість мін. Нарешті, підрозділ дістався смуги дерев, якою розділяють фермерські поля. Всі в Україні знають це слово – "посадка". Саме у цих непомітних на картах посадках відбуваються найбільші трагедії та героїзм війни. Отже, наш підрозділ вибив звідти росіян і дві доби тримав цю позицію, допоки не підійшло підкріплення,

– розповів Кулеба.

Після цього захисники пройшли ще 10 кілометрів з рюкзаками вагою у 35–40 кілограмів по мінних полях. Військові лише коротко перевели дихання й почали штурмувати російські позиції. Завдяки успішній роботі ЗСУ вдалося вибити ворога та утримати позиції до підходу основних сил.

"Загалом, за 40 днів цей підрозділ провів шість штурмів та дві розвідки. Група з 31 людини виконала роботу цілого батальйону, який мав би складатися десь з 400 людей. Втрати склали 7 поранених, з яких лише один тяжкий, він наступив на міну", – повідомив міністр.

Як заявив Кулеба, робота групи з 31 особи зробила можливим наступ цілої бригади на Роботине та його звільнення після тижнів штурмів. Цей населений пункт є стратегічно важливим, адже після закріплення на його флангах Сили оборони відкривають шлях на Токмак і, зрештою, Мелітополь та кордон з Кримом.

Звільнення Роботиного: що відомо