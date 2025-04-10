Обезврежено 1100 оккупантов: в 425 полку рассказали о штурме Шевченко вблизи Покровска

В начале марта украинские силы пошли на штурм поселка Шевченко, чтобы сорвать вероятное наступление армии России на Покровск. Бои продолжались шесть дней.

О деталях штурма рассказал 425-й отдельный штурмовой полк "Скала". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 425 ОШП "Скала".

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Какие результаты штурма ВСУ на поселок Шевченко

"По данным разведки, в Шевченковом на тот момент было сосредоточено до 300 оккупантов. 3 марта 2025 года полк "Скала" начал штурмовые действия. Сначала по обнаруженным целям отработали танки. Затем разведчики на квадроциклах заехали вплотную к вражеским позициям, чтобы разминировать подходы и расчистить дорогу для техники", – говорится в сообщении.

После этого стартовала активная фаза операции: пехота на Брэдли под прикрытием танков вошла в населенный пункт. Ожесточенные столкновения произошли в районе двухэтажных зданий, местного Дворца культуры и школы – именно здесь враг обустроил основные оборонительные позиции.

В результате 6 дней боев, поселок был поэтапно зачищен от оккупантов. Военные добавили, что украинские штурмовики должны были зачищать каждый дом и улицу. Российские оккупанты прятались в подвалах и погребах, и их приходилось по одному "выкуривать" с позиций.

9 марта была зачищена основная часть Шевченко. На отбитые позиции были заведены группы закрепления. После этого противник начал встречные штурмовые действия, которые продолжаются уже месяц практически непрерывно, – говорится в сообщении.

По информации полка, в течение боев за Шевченково российские войска потеряли более 1100 человек, из которых около 800 – ликвидированы, а 300 – ранены.