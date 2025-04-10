Про деталі штурму розповів 425-й окремий штурмовий полк "Скала". Про це повідомляє 24 Канал з посиланнм на 425 ОШП "Скала".

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Які результати штурму ЗСУ на селище Шевченко

"За даними розвідки, в Шевченковому на той момент було зосереджено до 300 окупантів. 3 березня 2025 року полк "Скала" розпочав штурмові дії. Спочатку по виявлених цілях відпрацювали танки. Потім розвідники на квадроциклах заїхали впритул до ворожих позицій, щоб розмінувати підходи та розчистити дорогу для техніки", – йдеться у повідомленні.

Після цього стартувала активна фаза операції: піхота на Бредлі під прикриттям танків увійшла до населеного пункту. Найзапекліші сутички відбулися в районі двоповерхових будівель, місцевого Палацу культури та школи – саме тут ворог облаштував основні оборонні позиції.

В результаті 6 днів боїв, селище було поетапно зачищено від окупантів. Військові додали, що українські штурмовики мали зачищати кожен будинок та вулицю. Російські окупанти ховались в підвалах та погребах, і їх доводилось по одному "викурювати" з позицій.

9 березня була зачищена основна частина Шевченко. На відбиті позиції були заведені групи закріплення. Після цього противник почав зустрічні штурмові дії, які тривають вже місяць практично безперервно, – йдеться у повідомленні.

За інформацією полку, впродовж боїв за Шевченкове російські війська втратили понад 1100 осіб, із яких близько 800 – ліквідовані, а 300 – поранені.