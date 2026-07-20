На должность Сырского рассматривают 11 кандидатов, – СМИ

20 июля в сети обсуждают, что президент Владимир Зеленский якобы готовит отставку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. СМИ выяснили, кто мог бы претендовать на эту должность.

Об этом LIGA.net сообщили собеседники из Офиса Президента и правительства.

Кто является вероятными кандидатами на должность главнокомандующего?

По данным собеседников издания, среди возможных претендентов на должность главнокомандующего рассматривают командующего Объединенными силами ВСУ Михаила Драпатого, командира Третьего армейского корпуса Сухопутных войск ВСУ Андрея Билецкого и командующего Десантно-штурмовыми войсками ВСУ Олега Апостола. Также якобы рассматривается кандидатура командира корпуса Национальной гвардии "Хартия" Игоря Оболенского.

В целом они утверждают, что на замену Сырскому рассматривают 11 кандидатов.

Кроме того, источники СМИ в ОП сообщили, что 20 июля в 16:30 должно состояться заседание Ставки верховного главнокомандующего.

В то же время советник президента по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин отметил, что заседание состоится для обсуждения запросов командиров корпусов относительно снабжения и организационных вопросов второстепенного характера.

А пока в Генштабе ВСУ опровергли слухи о якобы увольнении генерала Александра Сырского с должности главнокомандующего. Также свои должностные обязанности продолжает исполнять начальник Генштаба генерал-лейтенант Андрей Гнатов.