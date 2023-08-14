Освобождение территорий – это еще не победа в войне

В этой войне победит тот, кто продержится подольше. Это не значит, что война будет длиться обязательно годами и тем более десятилетиями.

В Украины нет стратегии победы

Давайте подведем счета. Что мы имеем, и что имеет враг на сегодня?

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Россия:

полуразрушенная, но в целом стабильная экономика;

ВПК в рабочем состоянии, перешел на военные рельсы, научился обходить ограничения;

армия несет бешеные потери, но учится на собственных ошибках;

обнищание населения способствует мобилизации;

властные элиты сплочены, потому что пока не видят другого выхода для себя;

неуязвимость общества к нашим ИПСО.

Украина:

сильная поддержка союзников, которая может закончиться в результате их внутренних политических процессов;

завышенные ожидания, созданные властью и медиа, возникшие в результате выгорания значительной части общества;

высокая коррупция, организационный бардак, куча вражеских шпионов на руководящих должностях, постоянный поиск простых решений, создающих дополнительные проблемы;

давление на бизнес мешает восстановлению экономики;

ВПК примерно там же, где и в начале вторжения;

уязвимость общества к враждебным ИПСО.

Вы сейчас скажете, что я умышленно окрашиваю картинку черным. Это верно. Но ведь достаточно людей, которые уже безосновательно закрасили ее розовым. Надо всегда переоценивать врага и недооценивать себя, учил еще Сунь Цзы.

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Я специально сгущаю краски, чтобы показать тренды. Ибо решение нужно принимать задолго до того, как тренды стали неотвратимыми.

Я хочу вам показать, что без немедленной уборки российских агентов и политических "крыш" коррупции с руководящих должностей, немедленного "отпуска" экономики на свободу, немедленных сильных шагов в сфере ВПК мы можем продолжать терять устойчивость.

Главное: у нас как не было, так и нет стратегии победы. Российская стратегия победы проста: выдержать до того момента, пока Украина сломается. А у нас стратегии нет, потому что освобождение территорий – это не победа, а продолжение войны.

Опасность повышенных ожиданий

Вот вам список того, что может сделать каждый и каждая из вас, независимо от состояния здоровья, имущественного положения и места жительства.

1. Прекратите повторять мантру "верю в ВСУ", потому что она ничего не добавляет к победе. Если можете помогать ВСУ, помогайте по максимуму и еще немного больше, но не наполняйте пространство этими словами, потому что они не помогают.

2. Отбросьте завышенные ожидания. Они не приближают победу, а наоборот. Помните, что за повышенные ожидания нужно платить кровью, а такая стоимость за ваши иллюзии неприемлема.

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3. Поймите, что победа – это не освобождение территорий и не заключение мирных соглашений, а мир надолго на хороших для нас условиях. Не все, что приводит к завершению войны, есть победа. Но все, что не приводит к завершению войны, не победа, а продолжение войны.

4. Прекратите верить в пустые легенды:

в то, что после освобождения всех территорий наступит мир (или что после освобождения Крыма Россия сама по себе распадется или Владимира Путина убьют или он умрет от болезней). Эти ожидания безосновательны;

то, что Путин пойдет на переговоры. У России есть ресурсы для долгой войны (что не означает, что война будет продолжаться долго). У Путина нет никаких причин идти на переговоры;

в то, что можно уничтожить всех россиян. При нынешнем соотношении потерь мы закончимся быстрее;

в то, что можно оккупировать Россию (или в то, что взятие Москвы означает победу);

наконец-то прекратите верить в то, что нас примут в НАТО до того, как война окончательно завершится. У НАТО есть главная цель избежать прямого противостояния с Россией, и пока им это удается. Членство в НАТО – не фактор победы, а ее следствие.

5. Пожалуйста, прекратите склоки по любому поводу. Из-за того, что их не было, мы выстояли в прошлом году. Из-за того, что они были, мы потеряли независимость 100 лет назад. Ставка на раскол общества – основная ставка российского информационного влияния.

6. Я не призываю всех идти в военкоматы, потому что это невозможно. Но каждый и каждая могут два часа в сутки посвящать волонтерству ради победы – здесь работы гораздо больше, чем вы можете себе представить. Найдите себе что-то по силам.

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7. Наконец, прекратите слушать тех, кто рассказывает вам розовые сказки. Это не лучший способ побороть стресс, чем заливать его алкоголем. Результат может быть даже хуже.

Эти семь пунктов несложны для выполнения для каждого человека. Самый первый шаг к победе – навести порядок в собственной голове, потому что потом появляется шанс навести порядок в собственном доме, на собственной улице, в собственном городе, в этой красивой стране, на этой маленькой зелено-голубой планете.