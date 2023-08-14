В України нема стратегії перемоги

Підбиймо рахунки. Що маємо ми, і що має ворог на сьогодні?

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Росія:

напівзруйнована, але в цілому стабільна економіка;

ВПК в робочому стані, перейшов на воєнні рейки, навчився обходити обмеження;

армія зазнає шалених втрат, але вчиться на власних помилках;

зубожіння населення сприяє мобілізації;

владні еліти згуртовані, бо поки не бачать іншого виходу для себе;

невразливість суспільства до наших ІПСО.

Україна:

сильна підтримка союзників, яка може закінчитися внаслідок їхніх внутрішніх політичних процесів;

завищені очікування, створені владою і медіа, які виникли внаслідок вигорання значної частини суспільства;

висока корупція, організаційний бардак, купа ворожих шпигунів на керівних посадах, постійний пошук простих рішень, що створюють додаткові проблеми;

тиск на бізнес заважає відновленню економіки;

ВПК приблизно там же, де й на початку вторгнення;

вразливість суспільства до ворожих ІПСО.

Ви зараз скажете, що я навмисне фарбую картинку чорним. Це правда. Але ж є достатньо людей, які вже безпідставно зафарбували її рожевим. Треба завжди переоцінювати ворога й недооцінювати себе, вчив ще Сунь Цзи.

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Я спеціально згущую фарби, щоб показати тренди. Бо рішення треба ухвалювати задовго до того, як тренди стали невідворотними.

Я хочу вам показати, що без негайного прибирання російських агентів та політичних "дахів" корупції з керівних посад, негайного "відпускання" економіки на свободу, негайних сильних кроків у сфері ВПК, ми можемо продовжувати втрачати стійкість.

Головне: у нас як не було, так і нема стратегії перемоги. Російська стратегія перемоги проста: витримати до моменту, поки Україна зламається. А в нас стратегії нема, бо звільнення територій – це не перемога, а продовження війни.

Небезпека завищених очікувань

Ось вам перелік того, що може зробити кожен і кожна з вас, незалежно від стану здоров'я, майнового стану й місця проживання.

1. Припиніть повторювати мантру "вірю в ЗСУ", бо вона нічого не додає до перемоги. Якщо можете допомагати ЗСУ, допомагайте по максимуму і ще трішки більше, але не наповнюйте простір цими словами, бо вони не допомагають.

2. Відкиньте завищені очікування. Вони не наближають перемогу, а навпаки. Пам'ятайте, що за завищені очікування треба платити кров'ю, а така ціна за ваші ілюзії неприйнятна.

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3. Зрозумійте, що перемога – це не звільнення територій і не укладання мирних угод, а мир надовго на гарних для нас умовах. Не все, що призводить до завершення війни, є перемогою. Але все, що не призводить до завершення війни, не є перемогою, а є продовженням війни.

4. Припиніть вірити в порожні легенди:

у те, що після звільнення всіх територій настане мир (або що після звільнення Криму Росія сама собою розпадеться або Владіміра Путіна вб'ють або він помре від хвороб). Ці очікування безпідставні;

у те, що Путін піде на переговори. Росія має ресурси для довгої війни (що не означає, що війна триватиме довго). У Путіна немає жодних причин йти на переговори;

у те, що можна знищити всіх росіян. При нинішньому співвідношенні втрат ми закінчимося швидше;

у те, що можна окупувати Росію (або в те, що взяття Москви означає перемогу);

нарешті припиніть вірити в те, що нас візьмуть у НАТО до того, як війна остаточно завершиться. НАТО має головну мету уникнути прямого протистояння з Росією, і поки їм це вдається. Членство в НАТО – не чинник перемоги, а її наслідок.

5. Будь ласка, припиніть чвари з будь-якого приводу. Через те, що їх не було, ми вистояли минулого року. Через те, що вони були, ми втратили незалежність 100 років тому. Ставка на розкол суспільства – основна ставка російського інформаційного впливу.

6. Я не закликаю всіх іти у військкомати, бо це неможливо. Але кожен і кожна можуть дві години на добу присвячувати волонтерству заради перемоги – тут роботи набагато більше, ніж ви можете собі уявити. Знайдіть собі щось до снаги.

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7. Нарешті, припиніть слухати тих, хто розповідає вам рожеві казки. Це не кращий спосіб подолати стрес, ніж заливати його алкоголем. Результат може бути навіть гіршим.

Ці сім пунктів є нескладними для виконання для кожної людини. Найперший крок до перемоги – навести лад у власній голові, бо потім з'являється шанс навести лад у власному будинку, на власній вулиці, у власному місті, у цій красивій країні, на цій маленькій зелено-блакитній планеті.