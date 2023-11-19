ХАМАС находится под мощным давлением, – военный обозреватель из Израиля о цене возможного перемирия
Израиль отказался от предложения ХАМАС временно прекратить огонь в обмен на 50 заложников. Власти страны не хотят разлучать семьи в плену и требуют освобождения всех матерей и детей, содержащихся в Секторе Газа.
Израильский военный обозреватель Давид Шарп объяснил 24 Каналу, что ХАМАС не намерен освободить сразу всех заложников. Хотя с самого начала его целью было обменять всех израильских заложников на всех – около 6 тысяч – террористов, находящихся в израильских тюрьмах.
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ХАМАС может выторговать перемирие
Сейчас позиция ХАМАС изменилась, ведь пока заложники находятся в их руках, они могут влиять на ход военной операции. Если заложники как живой щит находятся в тех или иных местах, Израиль, зная об их местонахождении, не будет по нему наносить удары.
Более того, ХАМАС может выторговать перемирие. Если они получат паузу, которая продлится от 1 до 5 суток, то смогут значительно восстановить свои силы.
ХАМАС находится под сильным давлением. Где-то их позиции ликвидированы, где-то разрушены, где-то – завалены их тоннели. Ракетные установки также не заряжены, боеприпасы невозможно подогнать, связь нарушена. Они смогут многое исправить с военного точки зрения, если у них будет абсолютная свобода и время,
– подчеркнул военный обозреватель.
После такого перемирия Израиль понесет большие потери, поэтому пауза в боевых действиях для него крайне неприемлема.
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Переговоры продолжаются
В то же время перемирие возможно, ведь израильское правительство стоит перед дилеммой. Нужно освободить прежде всего 31 ребенка и несовершеннолетних, в том числе 10-месячного младенца. Имеются также их родители и близкие родственники.
ХАМАС предложил отпустить 50 детей и тех, кого он решит. Израиль не согласился на это, потому что количество заложников недостаточно, а также недопустимо разделение семей.
Такой уступки Израиль себе не мог позволить. Сейчас он настаивает, чтобы были освобождены 70 – 80 заложников и не были разделены семьи на уровне детей и родителей,
– объяснил военный обозреватель.
Кроме того, продолжительность перемирия также является предметом торга. Если оно начнется, давление на Израиль продолжится, будут появляться фейки, публикации в иностранных СМИ. Все это очень усложнит возобновление военной операции.
"Израиль готов пойти на уступки в этом плане, но ради этого должны быть освобождено много заложников и без искусственных разделений их по желанию ХАМАС. В настоящее время переговоры продолжаются так же, как и боевые действия в Секторе Газа", – отметил Давид Шарп.
Что известно об освобождении израильских заложников, удерживаемых ХАМАС
- Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил 18 ноября, что между его страной и ХАМАС нет договоренностей по освобождению заложников. Он подчеркнул, что по этой теме постоянно появляется фейковая информация. В то же время, Израиль, по словам премьера, стремится "вернуть как можно больше заложников".
- Также военный кабинет Израиля отклонил предложение, полученное от ХАМАС при посредничестве Катара об освобождении 50 израильских женщин и детей в обмен на несколько дней перемирия. Однако Израиль готов продолжить переговоры, если ХАМАС согласится отпустить от 70 до 80 заложников.
- Ранее сообщалось об освобождении двух американок – матери и дочери. ХАМАС отпустил их 20 октября якобы по "гуманитарным соображениям", потому что у старшей женщины были проблемы со здоровьем.