ХАМАС находится под мощным давлением, – военный обозреватель из Израиля о цене возможного перемирия

Израиль отказался от предложения ХАМАС временно прекратить огонь в обмен на 50 заложников. Власти страны не хотят разлучать семьи в плену и требуют освобождения всех матерей и детей, содержащихся в Секторе Газа.

Израильский военный обозреватель Давид Шарп объяснил 24 Каналу, что ХАМАС не намерен освободить сразу всех заложников. Хотя с самого начала его целью было обменять всех израильских заложников на всех – около 6 тысяч – террористов, находящихся в израильских тюрьмах.

Читайте также Дети и родственники 19 министров Израиля воюют против ХАМАС: среди них ранены

ХАМАС может выторговать перемирие

Сейчас позиция ХАМАС изменилась, ведь пока заложники находятся в их руках, они могут влиять на ход военной операции. Если заложники как живой щит находятся в тех или иных местах, Израиль, зная об их местонахождении, не будет по нему наносить удары.

Более того, ХАМАС может выторговать перемирие. Если они получат паузу, которая продлится от 1 до 5 суток, то смогут значительно восстановить свои силы.

Известно, что не все из 240 заложников , захваченных 7 октября, находятся в руках ХАМАС. Несколько десятков из них – у организации "Исламский джихад", которая совершенно не подчиняется ХАМАС и является его "младшим братом". Кроме того, еще около 20 заложников содержат криминальные группировки.

ХАМАС находится под сильным давлением. Где-то их позиции ликвидированы, где-то разрушены, где-то – завалены их тоннели. Ракетные установки также не заряжены, боеприпасы невозможно подогнать, связь нарушена. Они смогут многое исправить с военного точки зрения, если у них будет абсолютная свобода и время,

– подчеркнул военный обозреватель.

После такого перемирия Израиль понесет большие потери, поэтому пауза в боевых действиях для него крайне неприемлема.

Согласится ли Израиль на временное перемирие с ХАМАС: смотрите видео

Переговоры продолжаются

В то же время перемирие возможно, ведь израильское правительство стоит перед дилеммой. Нужно освободить прежде всего 31 ребенка и несовершеннолетних, в том числе 10-месячного младенца. Имеются также их родители и близкие родственники.

ХАМАС предложил отпустить 50 детей и тех, кого он решит. Израиль не согласился на это, потому что количество заложников недостаточно, а также недопустимо разделение семей.

Такой уступки Израиль себе не мог позволить. Сейчас он настаивает, чтобы были освобождены 70 – 80 заложников и не были разделены семьи на уровне детей и родителей,

– объяснил военный обозреватель.

Кроме того, продолжительность перемирия также является предметом торга. Если оно начнется, давление на Израиль продолжится, будут появляться фейки, публикации в иностранных СМИ. Все это очень усложнит возобновление военной операции.

"Израиль готов пойти на уступки в этом плане, но ради этого должны быть освобождено много заложников и без искусственных разделений их по желанию ХАМАС. В настоящее время переговоры продолжаются так же, как и боевые действия в Секторе Газа", – отметил Давид Шарп.

Что известно об освобождении израильских заложников, удерживаемых ХАМАС