Ізраїльський військовий оглядач Давид Шарп пояснив 24 Каналу, що ХАМАС не має наміру звільнити одразу усіх заручників. Хоча з самого початку його метою було обміняти усіх ізраїльських заручників на всіх – приблизно 6 тисяч – терористів, які перебувають в ізраїльських в'язницях.

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ХАМАС може виторгувати перемир'я

Зараз позиція ХАМАС змінилась, адже поки заручники перебувають в їхніх руках, вони можуть впливати на хід військової операції. Якщо заручники як живий щит є в тих чи інших місцях, Ізраїль, знаючи про їхнє місце перебування, не буде по ному завдавати ударів.

Ба більше, ХАМАС може виторгувати перемир'я. Якщо вони отримають паузу, що триватиме від 1 до 5 доби, зможуть значно відновити свої сили.

Зверніть увагу! Відомо, що не всі з 240 заручників, що були захоплені 7 жовтня, перебувають в руках ХАМАС. Декілька десятків з них – в організації "Ісламський джихад", яка цілком не підкоряється ХАМАС і є його "молодшим братом". Крім того, ще близько 20 заручників тримають кримінальні угруповання.

ХАМАС перебуває під потужним тиском. Десь їхні позиції ліквідовані, десь – зруйновані, десь – заваленні їхні тунелі. Ракетні установки також не заряджені, боєприпаси неможливо підігнати, зв'язок порушений. Вони зможуть багато чого виправити з військової точки зору, якщо матимуть абсолютну свободу та час,

– наголосив військовий оглядач.

Після такого перемир'я Ізраїль зазнає більших втрат, тому пауза у бойових діях для нього є вкрай неприйнятною.

Чи погодиться Ізраїль на тимчасове перемир'я з ХАМАС: дивіться відео

Переговори тривають

Водночас перемир'я є можливим, адже ізраїльський уряд має дилему. Потрібно звільнити насамперед 31 дитину та неповнолітніх, зокрема 10-місячне немовля. Є також їхні батьки та близькі родичі.

ХАМАС зробив пропозицію відпустити 50 дітей і тих, кого він вирішить. Ізраїль не погодився на це, тому що кількість заручників недостатня, а також неприпустимим є розділення родин.

Такої поступки Ізраїль собі не міг дозволити. Зараз він наголошує на тому, щоб були звільненні 70 – 80 заручників та не були розділені сім'ї на рівні дітей та батьків,

– пояснив військовий оглядач.

Крім того, тривалість перемир'я також є предметом торгу. Якщо воно розпочнеться, то тиск на Ізраїль продовжиться, будуть виникати фейки, публікації в іноземних ЗМІ. Все це дуже ускладнить відновлення військової операції.

"Ізраїль готовий піти на поступки в цьому плані, але заради цього має бути звільнено багато заручників та без штучних поділів них за бажанням ХАМАС. Нараз переговори тривають так само як і бойові дії в Секторі Гази", – зазначив Давид Шарп.

Що відомом про звільнення ізраїльських заручників, яких утримує ХАМАС