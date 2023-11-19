Ізраїльський військовий оглядач Давид Шарп пояснив 24 Каналу, що ХАМАС не має наміру звільнити одразу усіх заручників. Хоча з самого початку його метою було обміняти усіх ізраїльських заручників на всіх – приблизно 6 тисяч – терористів, які перебувають в ізраїльських в'язницях.
Читайте також Діти та родичі 19 міністрів Ізраїлю воюють проти ХАМАС: серед них є поранені
ХАМАС може виторгувати перемир'я
Зараз позиція ХАМАС змінилась, адже поки заручники перебувають в їхніх руках, вони можуть впливати на хід військової операції. Якщо заручники як живий щит є в тих чи інших місцях, Ізраїль, знаючи про їхнє місце перебування, не буде по ному завдавати ударів.
Ба більше, ХАМАС може виторгувати перемир'я. Якщо вони отримають паузу, що триватиме від 1 до 5 доби, зможуть значно відновити свої сили.
ХАМАС перебуває під потужним тиском. Десь їхні позиції ліквідовані, десь – зруйновані, десь – заваленні їхні тунелі. Ракетні установки також не заряджені, боєприпаси неможливо підігнати, зв'язок порушений. Вони зможуть багато чого виправити з військової точки зору, якщо матимуть абсолютну свободу та час,
– наголосив військовий оглядач.
Після такого перемир'я Ізраїль зазнає більших втрат, тому пауза у бойових діях для нього є вкрай неприйнятною.
Чи погодиться Ізраїль на тимчасове перемир'я з ХАМАС: дивіться відео
Переговори тривають
Водночас перемир'я є можливим, адже ізраїльський уряд має дилему. Потрібно звільнити насамперед 31 дитину та неповнолітніх, зокрема 10-місячне немовля. Є також їхні батьки та близькі родичі.
ХАМАС зробив пропозицію відпустити 50 дітей і тих, кого він вирішить. Ізраїль не погодився на це, тому що кількість заручників недостатня, а також неприпустимим є розділення родин.
Такої поступки Ізраїль собі не міг дозволити. Зараз він наголошує на тому, щоб були звільненні 70 – 80 заручників та не були розділені сім'ї на рівні дітей та батьків,
– пояснив військовий оглядач.
Крім того, тривалість перемир'я також є предметом торгу. Якщо воно розпочнеться, то тиск на Ізраїль продовжиться, будуть виникати фейки, публікації в іноземних ЗМІ. Все це дуже ускладнить відновлення військової операції.
"Ізраїль готовий піти на поступки в цьому плані, але заради цього має бути звільнено багато заручників та без штучних поділів них за бажанням ХАМАС. Нараз переговори тривають так само як і бойові дії в Секторі Гази", – зазначив Давид Шарп.
Що відомом про звільнення ізраїльських заручників, яких утримує ХАМАС
- Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив 18 листопада, що між його країною та ХАМАС немає домовленостей щодо звільнення заручників. Він підкреслив, що стосовно цієї теми постійно з'являється фейкова інформація. Водночас Ізраїль, за словами прем'єра, прагне "повернути якомога більше заручників".
- Також військовий кабінет Ізраїля відхилив пропозицію, яка була отримана від ХАМАС за посередництвом Катару про звільнення 50 ізраїльських жінок та дітей в обмін на декілька днів перемир'я. Проте Ізраїль готовий продовжити перемовини, якщо ХАМАС погодиться відпустити від 70 до 80 заручників.
- Раніше повідомлялось про звільнення двох американок – матері та доньки. ХАМАС відпустив їх 20 жовтня буцімто з "гуманітарних міркувань", тому що старша жінка мала проблеми зі здоров’ям.