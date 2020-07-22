В сети появилось еще одно видео операции по освобождению заложников в Луцке. На кадрах можно увидеть, как заместитель главы Нацполиции генерал Евгений Коваль контролирует процесс. Правда, перед тем, как покидать с освобожденными площадь, он спросил у террориста Максима Кривоша (Плохого), можно ли идти.

Захват заложников в Луцке: еще одни кадры операции по освобождению

Соответствующий ролик опубликовал ресурс Pavlovsky News, которым руководит журналист Андрей Павловский. Видео появилось на страницах издания в соцсетях.

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На кадрах можно увидеть, как освобождали первых трех заложников – 15-летнего парня, пожилую женщину и беременную. В то же время за всем следил Евгений Коваль. Полицейский ждет освобожденных заложников возле автобуса.

Интересно, что после того, как люди вышли из автобуса, Коваль сначала рукой указал, в каком направлении им двигаться. А потом полицейский резко скомандовал: "Стоп!" и спросил террориста, можно ли идти.

Переговоры между генералом и Кривошем (Плохим) длились почти минуту. После этого правоохранитель вместе с тремя освобожденными заложниками покинули площадь.

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