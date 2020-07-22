Освобождение заложников в Луцке: переговоры Коваля и террориста Кривоша – видео
В сети появилось еще одно видео операции по освобождению заложников в Луцке. На кадрах можно увидеть, как заместитель главы Нацполиции генерал Евгений Коваль контролирует процесс. Правда, перед тем, как покидать с освобожденными площадь, он спросил у террориста Максима Кривоша (Плохого), можно ли идти.
Захват заложников в Луцке: еще одни кадры операции по освобождению
Соответствующий ролик опубликовал ресурс Pavlovsky News, которым руководит журналист Андрей Павловский. Видео появилось на страницах издания в соцсетях.
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На кадрах можно увидеть, как освобождали первых трех заложников – 15-летнего парня, пожилую женщину и беременную. В то же время за всем следил Евгений Коваль. Полицейский ждет освобожденных заложников возле автобуса.
Интересно, что после того, как люди вышли из автобуса, Коваль сначала рукой указал, в каком направлении им двигаться. А потом полицейский резко скомандовал: "Стоп!" и спросил террориста, можно ли идти.
Переговоры между генералом и Кривошем (Плохим) длились почти минуту. После этого правоохранитель вместе с тремя освобожденными заложниками покинули площадь.
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Главное о захвате заложников в Луцке
- Неизвестный захватил автобус с заложниками в Луцке утром 21 июля.
- Начальник Нацполиции в Волынской области Юрий Крошко на месте инцидента рассказал, что злоумышленник сам позвонил в полицию и сообщил об этом.
- Мужчина пригрозил взорвать автобус. Он отметил: у него есть гранаты и автоматическое оружие.
- Террорист таким образом якобы борется с системой: накануне захвата автобуса он обнародовал соответствующие твиты и видео на своем ютюб-канале "Максим Плохой".
- Также злоумышленник обнародовал требования, но это лишь общие фразы о недовольстве некой системой, но какой – не указал. Кроме того, он хотел, чтобы все чиновники Украины, религиозные и политические деятели обнародовали текст и видеообращение с содержанием "Я – террорист в законе" и рекомендовали к просмотру фильм "Земляне" 2005 года.
- Известно, что захватил заложников 44-летний житель Ровненской области. Его настоящее имя – Максим Кривош. Он родился в 1975 году в поселке Гай Оренбургской области России, но уже долгое время проживал в Украине. Недавно в сети разместили книгу его авторства "Философия преступника".
- По факту вышеупомянутых событий полиция открыла уголовное производство по статье о захвате заложников. Впоследствии СБУ открыла дело по статье о теракте. Террористу может грозить даже пожизненное заключение.
- Вечером 21 июля после более чем 12 часов переговоров, в частности с президентом Зеленским, террорист сам сдался и отпустил всех заложников. К счастью, никто не пострадал и не погиб.
- В полиции говорят, что Кривош действовал не один и имел сообщников. Одного из них с арсеналом оружия задержали в Харькове.