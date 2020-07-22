Звільнення заручників у Луцьку: перемовини Коваля та терориста Кривоша – відео
У мережі з’явилися ще одне відео операції зі звільнення заручників у Луцьку. На кадрах можна побачити, як заступник голови Нацполіції генерал Євген Коваль контролює процес. Щоправда, перед тим, як покидати зі звільненими площу, він спитав у терориста Максима Кривоша (Плохого), чи можна йти.
Захоплення заручників у Луцьку: ще одні кадри операції зі звільнення
Відповідний ролик опублікував ресурс Pavlovsky News, який керує журналіст Андрій Павловський. Відео з’явилося на сторінках видання в соцмережах.
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На кадрах можна побачити, як звільняли перших трьох заручників – 15-річного хлопця, літню жінку та вагітну. Водночас за усім стежить Євген Коваль. Правоохоронець чекає на звільнених заручників біля автобуса.
Цікаво, після того, як люди вийшли з автобуса, Коваль спершу рукою вказав, в якому напрямку їм рухатися. А потім поліцейський різко командує: "Стоп!" і питає терориста, чи можна йти.
Перемовини між генералом і Кривошем (Плохим) тривали майже хвилину. Після цього правоохоронець разом із трьома звільненими заручниками покинули площу.
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Звільнення перших заручників у Луцьку: відео спецоперації
Головне про захоплення заручників у Луцьку
- Невідомий захопив автобус із заручниками в Луцьку вранці 21 липня.
- Начальник Нацполіції у Волинській області Юрій Крошко на місці інциденту розповів, що зловмисник сам зателефонував до поліції та повідомив про це.
- Чоловік пригрозив підірвати автобус. Він зазначив: у нього є гранати й інша автоматична зброя.
- Терорист таким чином нібито бореться із системою: напередодні захоплення автобуса він оприлюднив відповідні твіти та відео на своєму ютьюб-каналі "Максим Плохой".
- Також зловмисник оприлюднив вимоги, але це лише загальні фрази невдоволення якоюсь системою, але якою – не вказав. Крім того, він хотів, аби всі чиновники України, релігійні й політичні діячі мали оприлюднити текст і відеозвернення зі змістом "Я – терорист в законі" та порекомендували до перегляду фільм "Земляни" 2005 року.
- Відомо, що захопив заручників 44-річний житель Рівненської області. Його справжнє ім'я – Максим Кривош. Він народився в 1975 році в селищі Гай Оренбурзької області Росії, але вже тривалий час проживав в Україні. Нещодавно в мережі розмістили книгу його авторства "Філософія злочинця".
- За фактом вищезазначених подій поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про захоплення заручників. Згодом СБУ відкрила справу за статтею про теракт. Терористу може загрожувати навіть довічне ув'язнення.
- Увечері 21 липня після понад 12 годин перемовин, зокрема з президентом Зеленським, терорист сам здався та відпустив усіх заручників. На щастя, ніхто не постраждав і не загинув.
- У поліції кажуть, що Кривош діяв не сам і мав спільників. Одного з них із арсеналом зброї вже затримали в Харкові.