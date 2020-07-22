У мережі з’явилися ще одне відео операції зі звільнення заручників у Луцьку. На кадрах можна побачити, як заступник голови Нацполіції генерал Євген Коваль контролює процес. Щоправда, перед тим, як покидати зі звільненими площу, він спитав у терориста Максима Кривоша (Плохого), чи можна йти.

Захоплення заручників у Луцьку: ще одні кадри операції зі звільнення

Відповідний ролик опублікував ресурс Pavlovsky News, який керує журналіст Андрій Павловський. Відео з’явилося на сторінках видання в соцмережах.

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На кадрах можна побачити, як звільняли перших трьох заручників – 15-річного хлопця, літню жінку та вагітну. Водночас за усім стежить Євген Коваль. Правоохоронець чекає на звільнених заручників біля автобуса.

Цікаво, після того, як люди вийшли з автобуса, Коваль спершу рукою вказав, в якому напрямку їм рухатися. А потім поліцейський різко командує: "Стоп!" і питає терориста, чи можна йти.

Перемовини між генералом і Кривошем (Плохим) тривали майже хвилину. Після цього правоохоронець разом із трьома звільненими заручниками покинули площу.

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