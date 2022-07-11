Более 2 месяцев борьбы и потери врага на 900 миллионов долларов: как освобождали Змеиный

Оккупанты благодаря точным ударам ВСУ бежали со Змеиного как крысы. Нашим воинам удалось не только освободить остров, но и ликвидировать немало захватчиков.

Историю освобождения легендарного острова от оккупантов рассказали в оперативном командовании "Юг". Для этого наши воины хорошо поработали.

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Зачем оккупантам был нужен Змеиный

Наши военные говорят, что россияне захватили остров, чтобы там активизироваться и нарастить боевой состав гарнизона. Также для того, чтобы создать системы противовоздушной обороны и огневого поражения, применяя РСЗО. Таким образом, враг обеспечил контроль над морем и небом в районе северо-западной части Черного моря.

Но наши защитники не собирались отступать от Змеиного и делали все, чтобы разрушить планы оккупантов. Так же методично, как россияне обустраивали свой гарнизон, наши силы обороны объединили свои мощи и противодействовали этому.

Операция длилась более 2 месяцев. Это был комплекс и каскад управленческих решений, расчетов сил и средств. Собирали данные о ситуации и применяли разное вооружение и оборудование. ВСУ вычисляли тактику и стратегию врага, выстраивали собственную, более эффективную, целесообразную и часто нестандартную.

Этапы операции

В операции участвовали разные роды украинской армии. В частности:

ВМС

эскадрилья Байракторов

воздушные силы

ракетные войска и артиллерия

подразделения Госпогранслужбы

СБУ

разведка

подразделения из состава оперативно-стратегической группировки войск "Александрия".

Также военные рассказали о нескольких этапах операции. Первый из них – это задача обрезать пути логистики. Поражали корабельно-катерный состав, суда и технику, которой враг пытался обустраивать гарнизон. Благодаря точной работе Байрактара и оружия от партнеров удалось поразить 4 быстроходных патрульных катера типа "раптор". Также уничтожили скоростной десантный катер на воздушном каверне типа серна, повредили вражеский фрегат адмирал эссен. Новый современный буксир "спасатель василий бех" оказался под водой.

Узнайте больше об уходе Змеиного: смотрите видео

Какую технику завезли оккупанты на Змеиный

Наша разведка сообщила, что на остров россияне отправили всего около трех десятков единиц техники. Это:

ЗРК "Тор-М2" и ТЗМ к нему

4 ЗГРК "Панцирь-С1"

2 РСЗО "Град" и "Торнадо-Г"

1 ББМ

3 военных автомобиля

2 дизель-генератора

еще около полутора десятков объектов тщательно замаскированных сеткой.

Поскольку наши защитники утопили "москву", то враг решил создать себе с острова так называемый стационарный крейсер. Ведь именно это утопленное судно своей противовоздушной прикрывало корабельную группировку врага в море. Но наши воины взвешенно и тщательно изучили ситуацию. Тогда мощно спланировали и подготовили наиболее активный этап освобождения острова, что дало результат.

Потери врага на острове

ВСУ внезапно и точно поразили командный пункт, средства препятствий и разведки, которые оккупационные войска разместили на украденных буровых установках в Одесском газоконденсатном месторождении. Это также показало кафирам всю мощь наших защитников.

Враг наносил авиационных, ракетных ударов, надавил наше радиоэлектронное обеспечение и ограничивал маневры своих артиллерийских огневых средств. Но наши воины достигли цели операции путем постоянного огневого воздействия, нарушения логистического обеспечения между материковой частью и гарнизоном противника на острове. В результате враг покинул Змеиный и уничтожил огневые средства, которые не были поражены.

В целом подтверждено уничтожение:

3 ЗГРК "Панцирь-С1"

1 ЗРК "Тор-М2" и ТЗМ к нему

1 РЛС "Мыс"

1 РСЗО "Торнадо-Г"

1 РСЗО "Град"

1 система РЭБ,

1 маломерный катер,

2 ББМ

8 единиц автотехники,

1 склад боеприпасов.

Общие же потери российских оккупационных войск вокруг эпопеи по острову составляют более 900 миллионов долларов.

Почему важен контроль над островом

После освобождения Змеиного в Министерстве инфраструктуры заявили, что заблокированным судам с агропродукцией открыли проход через устье Быстрое. Благодаря этому суда могут двигаться безопасно и перевозить зерно, что очень хороший толчок для нашей экономики.

Остров российские оккупанты захватили еще в первый день полномасштабной войны 24 февраля. Именно оттуда происходит легендарная фраза о "русском военном корабле..." В июне наши воины нанесли несколько мощных ударов по позициям оккупантов на Змеином, началась операция по освобождению .

После освобождения на острове были сплошные развалины. Нашим бойцам удалось уничтожить десятки единиц вражеской техники. Также пришлось проводить мощные удары, которые привели к разрушениям инфраструктуры, но выбили оккупантов. Но Украина все восстановит.

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