Нестандартный подход: уникальное видео, как ВСУ запускали ракеты по Змеиному с баржи

В то время, когда остров Змеиный был оккупирован ВСУ придумывали нестандартные способы, чтобы достать до оккупантов и выгнать их оттуда. Оказались, что по россиянам на украинском острове работала РСЗО, размещенная на барже.

В сети показали уникальные архивные кадры, как происходили пуски по вражеским позициям. В конце июня 2022 года, благодаря неописуемым усилиям украинских войск, россияне снова сделали “жест доброй воли” и покинули Змеиный.

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Видео работы "Урагана"

В 2022 году, во время боев за остров Змеиный ВСУ применили нестандартный метод, чтобы выбить захватчиков с украинской земли. Военные установили РСЗО "Ураган" на баржу, и уже с нее осуществляли пуски ракет в направлении оккупантов. Это позволило им доставать до российских позиций.

Задумка была в том, чтобы проверить, есть ли смысл из такого стрелять. Потому что остров маленький, попасть по нему сложно, как в пять копеек. В итоге из 16 снарядов 11 прилетели по острову. Поняли, смысл есть,

– рассказал майор Иван Ижицкий.

Долгое время эта информация не разглашалась, однако в 2024 году с украинцами поделились уникальным видео, на котором можно воочию увидеть, как все происходило. На этом коротком ролике два залпа огня, которые еще на шаг приблизили ВСУ к деоккупации острова.

Уникальная работа украинских войск с баржи: смотрите видео

Что известно об освобождении Змеиного

Остров Змеиный был оккупирован с самого начала полномасштабного вторжения. Силы обороны регулярно наносили удары по гарнизону на острове в течение нескольких месяцев. Уже 30 июня 2022 года россияне сделали "жест доброй воли" и сбежали с острова, а 4 июля 2022 года на Змеином снова взвился украинский флаг.

Как рассказал Валерий Залужный, россияне совершили большую ошибку, когда затащили туда людей, пушки и ракеты – они думали, что там будет военный гарнизон. Однако установленные там российские ПВО перекрывали значительную часть Украины, поэтому освобождение было важным.

По словам начальника ГУР МО Кирилла Буданова, без восстановления контроля за островом Змеиный россияне экономически бы уничтожили Украину. Это сделало бы невозможным любое судоходство из портов.

Баржа – плоскодонное несамоходное или самоходное грузовое судно. Их обычно используются для перевозки грузов или пассажиров по каналам и рекам – отнюдь не ракетных установок.