Херсон – под прицелом у россиян: оккупанты ежедневно обстреливают город, в том числе из "Градов"
Источник:Министерство обороны Великобритании
Вооруженные Силы Украины освободили Херсон от российских оккупантов. Впрочем, захватчики продолжают бомбить город.
Так, город Херсон на юге Украины продолжает подвергаться ежедневным бомбардировкам российской артиллерией. Только за 24 ноября в результате атаки погибли 10 человек. Об этом сообщили в британской разведке.
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Херсон находится под прицелом у врага
Как говорят эксперты, 27 ноября в этом районе было зарегистрировано 54 обстрела. Город Херсон уязвим, потому что он остается в пределах досягаемости большинства российских артиллерийских систем, которые сейчас ведут огонь с восточного берега реки Днепр, с тыла недавно укрепленных оборонных рубежей.
Большинство разрушений, вероятно, причинено Херсону в результате использования Россией реактивных систем залпового огня, в частности БМ-21 "Град",
– отметили в разведке.
Обстрелы Херсона: что известно
- 24 ноября оккупанты обстреляли Херсон из артиллерии и РСЗО 17 раз В результате ударов вспыхнул жилой дом.
- Также вражеские обстрелы Херсонщины унесли жизни 10 человек, а еще 54 человека получили ранения.
- Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань рассказал, что оккупанты целенаправленно бьют по жилым домам и кварталам, где нет военнослужащих и воинских частей.
- Большинство херсонцев решают эвакуироваться. Процесс эвакуации длится ежедневно, а несколько сотен заявок на выезд в более безопасные регионы ждут обработки.
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