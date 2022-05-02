Российские захватчики пытаются отнять у нас мирное небо над головой, а также право на счастливую жизнь. Но украинцы несокрушимые и ежедневно доказывают, что все попытки оккупантов напрасны. Ярким доказательством этого является свадьба морпеха с острова Змеиный со своей возлюбленной.

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Молодожены вместе уже второй год

В начале войны морпех Максим в составе 35-й бригады проходил службу на острове Змеиный. Его атаковали россияне, после чего были посланы вместе со своим кораблем в известном направлении. После чего разъяренные захватчики взяли наших парней в плен.

Вскоре Максима и его собратьев освободили. Поэтому боец решил долго время не тратить попусту и взял отпуск. Это он сделал для того, чтобы заехать в Харьков, где проживает его возлюбленная Владислава. Известно, что пара вместе уже второй год.

Расстояние и время только закалили их отношения. А плен Максима и стойкое чувство неизвестности подтолкнули молодоженов к весомому решению. Поэтому пара решила узаконить свои отношения брачными обетами, кольцами и подписями в документе.

Пара поженилась в Харькове, а помогли с организацией другие бойцы:

Организовать свадьбу помогли другие бойцы

Следует понимать, что Харьков сильно разрушен российскими захватчиками. Но это не помешало паре отметить создание новой семьи. В этом им помогли парни из 229-го отдельного батальона 127-й отдельной бригады ТрО. Благодаря им удалось организовать официальную часть церемонии.

С созданием семьи молодоженов поздравил командир батальона Максим Зинченко. Он пожелал Максиму и Владиславе страстной и искренней любви. А также несокрушимости перед обстоятельствами, которые внезапно возникают в жизни. Не обошлось и без веры в скорейшую победу, надежды, а также любви. Все это должно стать крепким и надежным фундаментом будущей жизни новоиспеченных супругов.

Свадьба бойцов во время войны – не редкость

Так, 24 февраля свадьба была запланирована у военного, который исполнял обязанность перед государством в районе проведения ООС. Понятное дело, что ее пришлось перенести. Так что женилась пара через 2 недели, но уже на фронте.

Также в начале марта по мусульманскому канону обручилась пара тероборонцев. Отметим, что свидетели, гости, а также имам – тоже бойцы ТрО.

Семью создали и в Чернигове. Во время войны поженились медик-спасатель, а также боец территориальной обороны.

Решила не откладывать женитьбу на потом пара из Одессы. Так, узаконили свои отношения гвардеец, а также сотрудница полиции.

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