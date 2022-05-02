Російські загарбники намагаються відібрати у нас мирне небо над головою, а також право на щасливе життя. Але українці незламні та щоденно доводять, що усі спроби окупантів марні. Яскравим доказом цього є весілля морпіха з острова Зміїний зі своєю коханою.

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Молодята разом уже другий рік

На початку війни морпіх Максим у складі 35-ї бригади проходив службу на острові Зміїний. Його атакували росіяни, після чого були послані разом зі своїм кораблем у відомому напрямку. Після чого розлючені загарбники взяли наших хлопців у полон.

Невдовзі Максима та його побратимів звільнили. Тож боєць вирішив довго часу не гаяти та взяв відпустку. Це він зробив для того, щоб заїхати до Харкова, де проживає його кохана Владислава. Відомо, що пара разом уже другий рік.

Відстань та час лише загартували їхні стосунки. А полон Максима та стійке відчуття невідомості підштовхнули молодят до вагомого рішення. Відтак, пара вирішила узаконити свої стосунки шлюбними обітницями, обручками та підписами в документі.

Пара одружилася у Харкові, а допомогли з організацією інші бійці:

Організувати весілля допомогли інші бійці

Варто розуміти, що Харків добряче поруйнований російськими загарбниками. Але це не завадило парі відсвяткувати побудову нової сім'ї. Для цього їм допомогли хлопці з 229-о окремого батальйону 127-ї окремої бригади ТрО. Завдяки їм вдалося організувати офіційну частину церемонії.

Зі створенням сім'ї молодят привітав командир батальйону Максим Зінченко. Він побажав Максимові та Владиславі палкого та щирого кохання. А також незламності перед обставинами, які раптово виникають у житті. Не минулося й без віри у якнайшвидшу перемогу, надії, а також любові. Усе це має стати міцним і надійним фундаментом майбутнього життя новоспеченого подружжя.

Весілля бійців під час війни – не рідкість

Так, 24 лютого весілля було заплановане у військового, котрий виконував обов'язок перед державою в районі проведення ООС. Ясна річ, що його довелося перенести. Тож одружилася пара через 2 тижні, але вже на фронті.

Також на початку березня за мусульманським каноном побралася пара тероборонців. Зауважимо, що свідки, гості, а також імам – теж бійці ТрО.

Сім'ю побудували також і в Чернігові. Під час війни одружилися медик-рятувальниця, а також боєць територіальної оборони.

Вирішила не відкладати одруження на потім пара з Одеси. Так, узаконили свої стосунки гвардієць, а також співробітниця поліції.

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