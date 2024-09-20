Наш Змеиный: как выглядит легендарный остров сейчас

Змеиный сейчас является настоящим форпостом в Черном море. Пограничники показали, как сейчас выглядит остров.

Госпогранслужба совместно с подразделениями Главного управления разведки защищают гражданское судоходство в акватории Черного моря. Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

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Пограничники показали кадры Змеиного

В частности, спецназовцы не дают приблизиться к украинскому побережью авиации и военным судам врага.

Сегодня остров Змеиный – настоящий форпост в Черном море,

– указано в сообщении.

Как выглядит Змеиный сейчас: смотрите видео

Справка. В июне 2022 года спецназовцы ЦСО "А" СБУ вместе с боевыми побратимами из ГУР МОУ и ВСУ провели уникальную операцию по освобождению острова Змеиный.

Напомним, что остров Змеиный был оккупирован с самого начала полномасштабного вторжения. Силы обороны регулярно наносили удары по гарнизону на острове в течение нескольких месяцев. Уже 30 июня 2022 года россияне сбежали с острова.

Также в конце августа россияне поднимали дальние бомбардировщики. Враг атаковал южные регионы Украины – под ударом оказался и Змеиный.