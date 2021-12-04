От 10% до 30%, – Монастырский рассказал о нехватке кадров в полиции и прокомментировал зарплаты
Источник:Укринформ
Денис Монастырский заявил, что в полиции не хватает полицейских. В частности ситуация зависит от региона, однако "нехватка кадров вообще в полиции достаточно высокая".
Монастырский заявил, что из-за этого "достаточно высокая" нагрузка на одного полицейского. Соответствующее заявление Министр сделал в комментарии журналистам.
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Монастырский заявил о нехватке кадров в полиции
Нехватка кадров в целом в полиции достаточно высокая, она зависит от региона и колеблется от 10% до 30%,
– заявил Монастырский.
Именно поэтому полицейский вместо 3 суток отдыхает всего 2. Глава Министерства внутренней политики также объяснил, что уровень жизни патрульных отличается, например, в Черкасской или Хмельницкой областях – от Киева, Львова или Одессы.
Как могут поднять зарплаты в первом квартале 2022 года
Денис Монастырский сказал, что в ведомстве понимают, что зарплаты полицейских в вышеупомянутых городах "приблизительно одинаковые, но уровень жизни совсем иной".
Министр объяснил, что одним из вариантов решения проблемы может стать привлечение средств, полученных в результате борьбы с минимизацией поступлений в госбюджет из-за неуплаченных акцизов за алкоголь, табак и топливо.
Мы сможем поднять поступления в государственный бюджет, реальные поступления... И таким образом можно будет поднять зарплату патрульному полицейскому, пограничнику, спасателю,
– заявил глава министерства.
Он также заявил, что "это можно сделать уже в первом квартале следующего года".
Последние заявления Монастырского касательно полиции
- Денис Монастырский в начале ноября рассказал, что для украинских полицейских станет обязательно включать бодикамеры во время работы. Эти средства будут в 2022 году у каждого подразделения патрульной полиции.
- Позже, когда появилась угроза прорыва мигрантов, Монастырский рассказал, что в случае реальной опасности все подразделения МВД будут на границе в течение 30 минут.
- Также министр объяснил, что только за месяц операции "Акциз", которая призвана прекратить нелегальную торговлю без уплаты налогов на рынках топлива, ликероводочных и табачных изделий, сотрудники полиции составили больше протоколов о нарушении правил торговли подакцизными товарами, чем за последние полтора года.