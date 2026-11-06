До 4 очередей: как будут отключать свет в Украине 7 ноября

В некоторых областях Украины 7 ноября в течение суток будут действовать графики отключений электроэнергии. Ограничения продлятся в течение всех суток из-за последствий ударов России по энергообъектам.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

Ситуация со светом

В компании сообщили, что для промышленности будут действовать графики ограничения мощности. В то же время, для всех категорий потребителей введут графики почасовых отключений объемом от 2 до 4 очередей.

Почасовые расписания обнародуют облэнерго в каждой области. В то же время специалисты предупредили, что состояние сети может изменяться в результате российских обстрелов.

Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее бережно!

– призывали энергетики.

Напомним, в ДТЭК ранее демонстрировали масштабы разрушений на своих теплоэлектростанциях, три из которых вынужденно прекратили производство электричества из-за повреждения оборудования.

Президент Владимир Зеленский вновь заявил, что самая сложная ситуация сложилась в Киеве. Там люди и предприятия долго остаются без электроэнергии и воды. "Фактически это последствия невыполнения решений на городском уровне по подготовке к отопительному сезону и этой российской операции против украинской энергетики", – добавил он.