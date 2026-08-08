Зеленский заявил о планах России привлечь до 50 тысяч северокорейцев

Владимир Зеленский заявил, что Россия планирует разместить на своей территории от 30 до 50 тысяч северокорейцев. По его словам, КНДР таким образом получает от России опыт ведения современной войны и военные технологии.

Об этом стало известно из интервью для телемарафона "Единые новости".

Что известно о участии Северной Кореи в войне против Украины?

Владимир Зеленский заявил, что число граждан Северной Кореи на территории России постепенно растет. По его словам, если раньше речь шла о сотнях, а затем о тысячах северокорейцев, то сейчас Россия якобы планирует увеличить их количество до 30–50 тысяч.

Президент отметил, что северокорейцы фактически получают возможность изучать опыт современной войны, наблюдая за боевыми действиями России против Украины. По его мнению, это может иметь последствия не только для Украины, но и для безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Зеленский подчеркнул, что полученный опыт в перспективе может усилить военный потенциал Северной Кореи и создать дополнительные риски в случае новых кризисов или обострений в регионе.



Мы уже обнаруживали ракеты Северной Кореи на территории Украины. Сегодня это уже признанный факт. Совершенно понятно, что Северная Корея будет накапливать опыт современной войны, будет получать лицензии от России, будет получать от них все военные инструменты. Мы это четко понимаем,

– сообщил Зеленский.