От 7 до 10 баллов: Зеленский "выставил оценки" самым громким операциям против России

Президент Зеленский оценил операции против страны-агрессорки. Политик упомянул за уникальную "Паутину" и атаки на Крымский мост.

Глава государства дал интервью ABC News. В нем он, в частности, прокомментировал успех и необходимость таких операций, как "Паутина", передает 24 Канал.

Смотрите также Зеленский расставил все точки относительно "ответа" России на операцию "Паутина"

Оценки от Зеленского

Зеленский отметил, что СБУ совершает исключительные операции. Была у нее и история с Крымским мостом. С начала войны оккупанты использовали его для поставки оружия. Поэтому было важно уничтожить эту логистическую цепь врага. Служба безопасности работала над этим и делала удачные шаги. "Были и шаги, когда удачно, но не все получилось, что хотели", – признался президент. Атаки на Крымский мост он оценил в 7 – 8 баллов.

Операции по уничтожению российского Черноморского флота и недавняя "Паутина", отметил глава государства, заслуживают оценки в 10 баллов.

Напомним, что 1 июня СБУ атаковала несколько дальних российских аэродромов. По словам украинских чиновников, был уничтожен 41 стратегический самолет противник. Западные эксперты называют меньшую цифру – у 20 бомбардировщиков.

Заметим, что 3 июня была совершена третья с начала полномасштабного вторжения атака на Крымский мост.