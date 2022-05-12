От 8 до 12 российских ракет ударили по Кременчугу: попали в НПЗ и другие объекты
Источник:Полтавская ОВА
От 8 до 12 российских ракет ударили по Кременчугу в четверг, 12 мая. В частности, попали в местный нефтеперерабатывающий завод.
Дмитрий Лунин – председатель Полтавской ОВА – сообщил о ракетном ударе около 17:22. Тогда он заявил, что четыре вражеские ракеты попали в Кременчугский НПЗ. Кроме того, Лунин отметил, что звуки взрывов раздавались в Полтавском районе.
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На территории области тогда действовала воздушная тревога. Впоследствии глава ОВА опубликовал новые детали. Он отметил, что по городу попали от 8 до 12 ракет.
От 8 до 12 российских ракет ударили по Кременчугу – по НПЗ и другим объектам инфраструктуры. Подробности – позже,
– говорится в сообщении.
По состоянию на 18: 10 Полтавская ОВА объявила об отбое воздушной тревоги.Важно! Украинцев призывают не игнорировать тревоги и сразу идти в укрытие гражданской защиты. Нельзя пренебрегать этим правилом. Оно спасает жизнь.
Кременчугский нефтеперерабатывающий завод дважды обстреливали
Удар по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу 12 мая – третий с начала полномасштабного вторжения России. Сначала российские захватчиков били по заводу утром 2 апреля. Тогда вспыхнул пожар. Через нанесенные разрушения завод был вынужден остановить работу. Впоследствии сообщили о нескольких пострадавших. Люди получили ожоги.
Второй раз враг ударил по заводу 24 апреля – когда украинцы праздновали Пасху. Всего по Кременчугу тогда ударили 9 ракетами. Лунин сообщил о погибшем. Кроме того, пострадали 7 человек.
Ракетный удар по Запорожью
Российские захватчики 11 мая нанесли ракетный удар по Запорожской области. В эпицентре бедствия оказалось село Камышеваха. По данным офиса генпрокурора, россияне уничтожили 50 домов.
К сожалению, в результате удара погиб местный житель-50-летний мужчина. Кроме того, известно о 3 пострадавших.
Уголовное производство уже начали. Офис генпрокурора отметил, что его проводят по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.
Прокуроры отметили, что враг целился в жилые кварталы.
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