От 8 до 12 российских ракет ударили по Кременчугу: попали в НПЗ и другие объекты

От 8 до 12 российских ракет ударили по Кременчугу в четверг, 12 мая. В частности, попали в местный нефтеперерабатывающий завод.

Дмитрий Лунин – председатель Полтавской ОВА – сообщил о ракетном ударе около 17:22. Тогда он заявил, что четыре вражеские ракеты попали в Кременчугский НПЗ. Кроме того, Лунин отметил, что звуки взрывов раздавались в Полтавском районе.

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На территории области тогда действовала воздушная тревога. Впоследствии глава ОВА опубликовал новые детали. Он отметил, что по городу попали от 8 до 12 ракет.

От 8 до 12 российских ракет ударили по Кременчугу – по НПЗ и другим объектам инфраструктуры. Подробности – позже,

– говорится в сообщении.

По состоянию на 18: 10 Полтавская ОВА объявила об отбое воздушной тревоги.

Кременчугский нефтеперерабатывающий завод дважды обстреливали

Украинцев призывают не игнорировать тревоги и сразу идти в укрытие гражданской защиты. Нельзя пренебрегать этим правилом. Оно спасает жизнь.

Удар по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу 12 мая – третий с начала полномасштабного вторжения России. Сначала российские захватчиков били по заводу утром 2 апреля. Тогда вспыхнул пожар. Через нанесенные разрушения завод был вынужден остановить работу. Впоследствии сообщили о нескольких пострадавших. Люди получили ожоги.

Второй раз враг ударил по заводу 24 апреля – когда украинцы праздновали Пасху. Всего по Кременчугу тогда ударили 9 ракетами. Лунин сообщил о погибшем. Кроме того, пострадали 7 человек.

Ракетный удар по Запорожью

Российские захватчики 11 мая нанесли ракетный удар по Запорожской области. В эпицентре бедствия оказалось село Камышеваха. По данным офиса генпрокурора, россияне уничтожили 50 домов.

К сожалению, в результате удара погиб местный житель-50-летний мужчина. Кроме того, известно о 3 пострадавших.

Уголовное производство уже начали. Офис генпрокурора отметил, что его проводят по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

Прокуроры отметили, что враг целился в жилые кварталы.

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