От делегации России в Стамбуле прозвучало и требование признать Крым российским, – СМИ
- Российская делегация в Стамбуле потребовала признать Крым российским.
- Она угрожала захватить еще Харьковскую и Сумскую области, если Украина не выведет войска из 4 других областей.
На переговорах в Стамбуле российская делегация требовала признать Крым российским. Более того, звучали угрозы в случае невыполнения этого требования.
Россияне угрожали захватить еще больше территорий Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.
Смотрите также Исторический день превратился в фарс и путаницу, – The Telegraph о переговорах в Стамбуле
Какие абсурдные требования Россия выдвинула на переговорах
Российская делегация в Стамбуле требовала признать Крым российским.
Как отметил журналист The Economist Оливер Кэррол, россияне угрожали, что готовы воевать годами.
В случае невыполнения их требований вывести войска из 4 областей Украины, они угрожали захватить еще Харьковскую и Сумскую области.
Если же Украина выполнит требование, то они якобы согласятся на перемирие.
Упоминалась также война России и Швеции, как длившаяся 21 год. Речь шла о том, что Россия готова воевать сколько угодно. Делегаты страны-террористки также манипулировали угрозами, что кто-то из украинских делегатов, вероятно, потеряет еще больше своих близких.
Так или иначе, после переговоров в Стамбуле министр обороны Рустем Умеров заявил, что уже в ближайшее время Украина и Россия могут провести обмен пленными в формате "1000 на 1000".