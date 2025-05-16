От делегации России в Стамбуле прозвучало и требование признать Крым российским, – СМИ

На переговорах в Стамбуле российская делегация требовала признать Крым российским. Более того, звучали угрозы в случае невыполнения этого требования.

Россияне угрожали захватить еще больше территорий Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.

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Какие абсурдные требования Россия выдвинула на переговорах

Российская делегация в Стамбуле требовала признать Крым российским.

Как отметил журналист The Economist Оливер Кэррол, россияне угрожали, что готовы воевать годами.

В случае невыполнения их требований вывести войска из 4 областей Украины, они угрожали захватить еще Харьковскую и Сумскую области.

Если же Украина выполнит требование, то они якобы согласятся на перемирие.

Упоминалась также война России и Швеции, как длившаяся 21 год. Речь шла о том, что Россия готова воевать сколько угодно. Делегаты страны-террористки также манипулировали угрозами, что кто-то из украинских делегатов, вероятно, потеряет еще больше своих близких.

Так или иначе, после переговоров в Стамбуле министр обороны Рустем Умеров заявил, что уже в ближайшее время Украина и Россия могут провести обмен пленными в формате "1000 на 1000".