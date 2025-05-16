Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Які абсурдні вимоги Росія висунула на переговорах

Російська делегація у Стамбулі вимагала визнати Крим російським.

Як зазначив журналіст The Economist Олівер Керрол, росіяни погрожували, що готові воювати роками.

У разі невиконання їх вимог вивести війська з 4 областей України, вони погрожували захопити ще Харківську і Сумську області.

Якщо ж Україна виконає вимогу, то вони нібито погодяться на перемир'я.

Згадувалася також війна Росії та Швеції, як тривала 21 рік. Йшлося про те, що Росія готова воювати скільки завгодно. Делегати країни-терористки також маніпулювали погрозами, що хтось з українських делегатів, ймовірно, втратить ще більше своїх близьких.

Так чи інакше, після переговорів у Стамбулі міністр оборони Рустем Умєров заявив, що вже найближчим часом Україна та Росія можуть провести обмін полоненими у форматі "1000 на 1000".