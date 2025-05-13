Все завязано на "перемирии": генерал Великобритании назвал, кого на самом деле боится Путин

Ситуация с наступлением на Москву, организованным Евгением Пригожиным, была уникальной. Поскольку он возглавлял большую и хорошо вооруженную группу наемников "Вагнера", он знал, что эти люди пойдут за ним.

Об этом рассказал в эфире 24 Канала бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Великобритании генерал Ричард Даннат. Он отметил, что сейчас ситуация другая.

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Кто может представлять угрозу Путину

Сейчас трудно сказать, имеет ли кто-то в России – генерал или частная военная компания – достаточно ресурса и поддержки, чтобы создать угрозу Кремлю, подобную той, которую создал Евгений Пригожин.

Путин боится давления со стороны радикалов, которые могут активизироваться, если он внезапно прекратит войну. Гораздо лучше, чтобы Запад оставался единым с Украиной – поддерживая ее на поле боя всем необходимым, а также экономическим давлением на Россию, чтобы там осознали: нужны изменения,

– сказал Ричард Даннат.

Он также вспомнил, что в 2022 году ошибочно считал, будто решение о нападении на Украину принадлежало исключительно Владимиру Путину. Российские войска не смогли захватить Киев и свергнуть правительство Владимира Зеленского, а также понесли значительные потери.

Я думал, что высшие генералы могут решить, что это катастрофа для России, и попытаются организовать переворот. Теперь, более трех лет спустя, российские военные, похоже, готовы смириться с миллионами жертв, которые Россия уже понесла в результате незаконного и позорного вторжения в Украину,

– отметил генерал.

Он добавил, что больше не верит в способность высшего военного командования выступить против Путина. Тот имеет слишком сильный контроль над государством, особенно над СМИ, что позволяет ему подавлять любую оппозицию. Никто не решается бросить ему вызов. Из-за этого война продолжается, ежедневно принося Украине человеческие потери и разрушения.

Чем дольше длится война, тем дороже она обходится российской экономике, тем больше гибнут российских граждан. Если бы Путин остановил войну раньше, ему бы сказали: "Зачем это было? Зря погибли люди". И именно тогда радикальные силы могли бы набраться смелости и попытаться его устранить,

– объяснил Даннат.

Он отметил, что несмотря на кремлевскую пропаганду и незначительные тактические успехи на Востоке Украины, Россия несет значительные потери. Запад должен сделать больше – ввести более жесткие санкции против всей российской экономики. Российское общество должно почувствовать давление. Это создаст Украине более выгодную позицию.

Он добавил, что Запад должен и дальше поставлять Украине вооружение, технику, обучение, а также усиливать санкции, чтобы россияне поняли: их руководство сделало роковую ошибку.