Про це розповів в ефірі 24 Каналу колишній начальник Генерального штабу Збройних сил Великої Британії генерал Річард Даннат. Він зазначив, що нині ситуація інша.

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Хто може становити загрозу Путіну

Наразі важко сказати, чи має хтось у Росії – генерал чи приватна військова компанія – достатньо ресурсу й підтримки, щоб створити загрозу Кремлю, подібну до тієї, яку створив Євген Пригожин.

Путін боїться тиску з боку радикалів, які можуть активізуватись, якщо він раптово припинить війну. Набагато краще, щоб Захід залишався єдиним із Україною – підтримуючи її на полі бою всім необхідним, а також економічним тиском на Росію, щоб там усвідомили: потрібні зміни,

– сказав Річард Даннат.

Він також згадав, що у 2022 році помилково вважав, ніби рішення про напад на Україну належало виключно Владіміру Путіну. Російські війська не змогли захопити Київ і повалити уряд Володимира Зеленського, а також зазнали значних втрат.

Я думав, що вищі генерали можуть вирішити, що це катастрофа для Росії, й спробують організувати переворот. Тепер, понад три роки потому, російські військові, схоже, готові змиритися з мільйонами жертв, яких Росія вже зазнала внаслідок незаконного й ганебного вторгнення в Україну,

– зазначив генерал.

Він додав, що більше не вірить у здатність вищого військового командування виступити проти Путіна. Той має надто сильний контроль над державою, особливо над ЗМІ, що дозволяє йому придушувати будь-яку опозицію. Ніхто не наважується кинути йому виклик. Через це війна продовжується, щодня приносячи Україні людські втрати й руйнацію.

Чим довше триває війна, тим дорожче вона обходиться російській економіці, тим більше гинуть російських громадян. Якби Путін зупинив війну раніше, йому б сказали: "Навіщо це було? Даремно загинули люди". І саме тоді радикальні сили могли б набратися сміливості й спробувати його усунути,

– пояснив Даннат.

Він наголосив, що попри кремлівську пропаганду та незначні тактичні успіхи на сході України, Росія зазнає значних втрат. Захід має зробити більше – запровадити жорсткіші санкції проти всієї російської економіки. Російське суспільство повинно відчути тиск. Це створить Україні вигіднішу позицію.

Він додав, що Захід повинен і далі постачати Україні озброєння, техніку, навчання, а також посилювати санкції, щоб росіяни зрозуміли: їхнє керівництво зробило фатальну помилку.