Президент Бразилии унизил Путина: понимает ли это диктатор

Недавно президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва сделал одиозное заявление якобы криминального преступника Владимира Путина не будут задерживать во время саммита G20 в Рио-де-Жанейро. Однако впоследствии взял свои слова назад и кардинально изменил позицию.

Политолог-международник Руслан Осипенко объяснил 24 Каналу, как и зачем Лула да Силва играет на нервах кремлевского диктатора. Отметим, что в Офисе Президента назвали заявление лидера Бразилии неприемлемым, отметив, что Лула да Силва выступает за беззаконие "ради российских убийц".

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"Перевожу с дипломатического языка на простой, чтобы было понятно – Лула да Силва унижает Путина. Чем больше будет продолжаться эта дискуссия, тем больше он будет унижен. От него (Лула да Силва – 24 Канал) зависит, приедет ли диктатор на саммит G20, арестуют его или нет", – сказал Осипенко.

От кого зависит участие Путина в саммите G20: смотрите видео

Амбиции Путина дорого стоят

Президент Бразилии поднимает свой имидж и унижает Путина. Диктатор своими руками создал такую геополитическую ситуацию, где Россия потеряла все свои рычаги влияния и статус сверхдержавы.

Теперь от Лула да Силва зависит куда ехать Путину, а куда не ехать,

– отметил политолог-международник.

В то же время, сам диктатор, вероятно, не полностью осознает, в какой ситуации оказался. Гражданам России пропаганда показывает идеальную картинку, где Путин вроде бы совсем не изгнанник и еще имеет авторитет.

"Его (Путина – 24 Канал) пригласят даже на саммит инициативы "Один пояс, один путь". Информацию для пропагандистов и "красивой" картинки предоставят. Но вместо этого придется отдать еще один остров на Амуре или еще шесть российских городов переименовать в китайские. Он расплачивается за свои пустые амбиции территориями, ресурсами, людьми. За нереальные вещи теряет реальные", – добавил Осипенко.

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