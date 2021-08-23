От Кравчука к Зеленскому: чем запомнились речи всех президентов независимой Украины

За 30 лет украинцы переживали отказ от ядерного оружия, приватизацию, забастовки шахтеров, создание Конституции Украины, государственных институтов и украинской гривны, проведение важных реформ, экономические кризисы, "Оранжевую революцию", "Революцию достоинства", незаконную аннексию Крыма и войну с Российской Федерацией .

Чем запомнились речи президентов Украины во время их правления в День Независимости Украины, о каких проблемах говорили и что обещали – читайте в нашем материале.

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Леонид Кравчук (1991 – 1994 годы)

16 июля 1990 года кроме "Декларации о государственном суверенитете Украины", было принято еще и постановление "О Дне провозглашения независимости Украины" – 16 июля провозглашалось праздничным и выходным днем ​​на территории Украины.

Поэтому впервые День независимости Украина отпраздновала именно 16 июля 1991 года. Всеукраинский референдум 1 декабря 1991 года прошел в один день с первыми выборами президента Украины, им стал Леонид Кравчук.

Первый президент Украины Леонид Кравчук / Фото – официальная страница Леонида Кравчука

"Более 70 лет Украина находилась в составе тоталитарной империи"

В 1992 году первый президент независимой Украины в своей первой речи назвал год независимости Украины годом "воскрешения народа, объединенного великой идеей свободы".

В своем обращении он вспомнил исторические события. А именно битву под Берестечком, Переяслав и Гадяч, Полтавский бой, трагедию Батурина, уничтожение Запорожской Сечи, Эмский указ, Валуевский циркуляр о запрете украинского языка, бой под Крутами, муравьевские погромы, расстрелянное возрождение 20-х, Голодомор, операцию "Висла", Чернобыль.

Более 70-ти лет Украина находилась в составе тоталитарной империи. Это было тяжелое и трагическое время для нашего народа. Однако, народ жил, работал, творил новое и хранил свои корни, защищал себя. Есть миллионы искалеченных физически и изуродованных духовно людей,

– отметил первый президент независимой Украины.

По словам Кравчука, Украина "отстала от западных стран и вынуждена просить милостыню кредиты из-за многолетнего господства тоталитарной, командно-административной системы, допущения перекосов в экономическом развитии, имперского диктата центра".

Он отметил, для того, чтобы преодолеть последствия прошлого, нужно время и широкомасштабные, решительные действия. Кравчук заявил, что после развала СССР, Украина столкнулась с "полным безвластием и беспорядком, с отсутствием правопорядка, разорванными экономическими связями и некачественными управленческо-хозяйственными структурами.

До предела упало уважение к закону. Конечно, мы берем часть вины уже и на себя. Ведь именно последовательности и решительности в осуществлении преобразований нам не хватает,

– добавил политик.

По его словам, идея государственности Украины должна сегодня сплотить всех: левых и правых, центристов и националистов, сторонников рынка и бойцов за социальное равенство, пацифистов и зеленых, православных и греко-католиков, всех верующих, к какой бы религии они не принадлежали, акцентировал политик.

Приоритетные программы, реформы

Среди приоритетных программ развития государственности Кравчук выделил создание новых политических структур государства. Первый президент в обращении рассказал о том, что было сделано за первый год независимости.

В частности, он вспомнил принятый закон "Основы национальной экономической политики". Кроме того, он отметил, что нужно "ускорить работу над новой украинской Конституцией". Кравчук предложил строить рыночную экономику, внедрить самоуправляемый механизм, создать кассовую систему, ввести собственную конвертируемую валюту и провести денежную реформу.

Первый президент Украины Леонид Кравчук / Фото – официальная страница Леонида Кравчука

Система рыночных отношений и экономический кризис

Он отметил, что следующими шагами также должны стать приватизация и демонополизация. В речи он призвал людей "признать новую систему хозяйствования" для создания системы рыночных отношений. Леонид Кравчук также отметил, что "украинцы, имея треть черноземов мира, не могут себя прокормить". По его словам, если не будет решен экономический кризис и не консолидируются все независимые силы, то "третий шанс построить независимое украинское государство станет невозможным".

Первый президент также вспомнил, что Украина провозгласила о намерении строить свое будущее на принципах демократии и уважения к общепринятым нормам международного права, на принципах внеблоковости, безъядерного статуса, соблюдения прав и свобод человека.

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Леонид Кравчук также говорил об отношениях с Российской Федерацией и другими странами СНГ, отметив, что "россияне в Украине имеют все возможные политические, экономические, культурные права и являются полноправными ее гражданами".

Кравчук был украинским президентом 32 месяца. Крупнейшая в истории Украины шахтерская забастовка 1993 года привела к досрочным выборам президента, которые состоялись летом 1994 года. Для многих украинцев первый президент запомнился гиперинфляцией в 1992 и 1993 годах и экономическим кризисом первых лет независимости. 14 июня 1994 года он подписал Соглашение о сотрудничестве и партнерстве с ЕС, что заложило основу европейской интеграции Украины.

Леонид Кучма (1994 – 2005 годы)

Единственный президент в истории Украины, который руководил государством два срока. Дважды одерживал победу на выборах во втором туре. Также запомнился принятием парламентом в 1996 году при его участии Конституции Украины.

При Кучме состоялась приватизация крупнейших промышленных предприятий Украины и сформировался класс так называемых олигархов, которые монополизировали значительную часть экономических ресурсов страны. В декабре 1994 года Леонид Кучма подписал "Будапештский меморандум" о неядерном статусе Украины и отказ от ядерного оружия в обмен на гарантии суверенитета со стороны США, Великобритании и России.

Леонид Кучма руководил Украиной два срока, 1999 год / Фото – uadiaspora

Денежная система, армия и структуры правопорядка

По случаю 11-й годовщины независимости Украины начал свою речь со слов об авариях на шахтах и авиакатастрофе во Львове, что "унесли жизни многих наших земляков". Он отметил, что за 11 лет было сформировано государственность, создано институты власти и реорганизовано экономику. А также создана денежная система, собственная армия, структуры правопорядка. По его словам, Украина "активно интегрируется в европейские и евроатлантические структуры". В то же время политик отметил, что развиваются "хорошие отношения с соседями, прежде всего с Россией".

Фото Как украинцы праздновали Дни Независимости в предыдущие годы

Второй президент акцентировал на том, что Украина третий год подряд демонстрирует высокие темпы экономического роста – одни из самых высоких среди стран СНГ. Однако нерешенными остаются социальные проблемы: борьба с бедностью, доступная каждому медицинская помощь, пенсионная реформа, качественное образование. Леонид Кучма вспомнил также проблемы малого бизнеса, для "развития которого не создано надлежащих условий".

В своем обращении он говорил и о переходе к другой форме правления в Украине – парламентско-президентской республики. Однако, по его словам, "создать механизм согласованной работы правительства и парламентского большинства не удалось". Также он отметил создание коалиционного правительства и призвал Верховную Раду создать парламентское большинство.

Второй президент Украины Леонид Кучма / Фото – "Европейская правда"

Кучма также отметил реформу избирательного законодательства, которая "должна соответствовать потребностям парламентско-президентской системы". Кроме того, он отметил, что "назрела необходимость в административно-территориальной реформе".

В 1997 году второй президент подписал Хартию об особом партнерстве между Украиной и НАТО, в 2002-м – План действий Украина-НАТО, который определял стремление Украины к членству в альянсе. Кроме того, в 1997 году Кучма заключил Соглашение о разделе Черноморского флота с Россией, согласно которому российские войска должны были покинуть Крым в 2017 году.

9 июля 1997 года Альянс и Украина подписали Хартию об особом партнерстве на встрече НАТО на высшем уровне в Мадриде / Фото – NATO

В 2003 году Леонид Кучма назвал 12-летие символическим, "поскольку страна испытывала фатальные потери именно после изнурительного двенадцатилетия".

Таким стал трагический 1930 год, когда на двенадцатом году после Четвертого Универсала, провозглашение государственной независимости Украинской Народной Республики – наша страна была на пороге крупнейшего в истории человечества искусственного Голодомора,

– заявил Кучма.

Он вспомнил свои предвыборные обещания и апеллировал к украинскому народу, подчеркивая необходимость достижения двух целей. В частности, разграничить провластные силы и оппозицию. А также сблизить параметры политической системы Украины со стандартами Европейского Союза.

Такая "европеизация" политической системы необходима для того, чтобы подтвердить на деле и наглядно нашу преданность курсу на интеграцию в европейские структуры. "Евроремонт" украинской политики, к которому я призываю, означает утверждение Украины как двигателя демократических преобразований среди восточнославянских стран и всех других стран, принадлежащих к сфере СНГ,

– заявил Кучма.

Тенизация, коррупция и бедность

Второй президент отметил, что тенизация, особенно в сфере экономических, финансовых, производственных отношений, набрала масштабов национальной эпидемии. По его словам, ежегодный отток капитала за границу составляет не менее миллиарда гривен. Кроме того, Кучма акцентировал на коррупции в правоохранительных органах и низком доверии общества к ним.

И это прямой результат того, что в их ряды попало немало тех, кто презирает закон, служебный долг и офицерскую честь. Увязнув в коррупции, эти люди портят репутацию всей правоохранительной системы и всего государства. Преступник в погонах – это явление приобрело масштабы социальной эпидемии,

– добавил политик.

По его словам, самой острой проблемой в Украине остается бедность значительного количества населения. Президент отметил, что "общество раскололось на бедное большинство и меньшинство, которое сумело приспособиться к новым условиям". В речи он выразил обеспокоенность в связи с тем, что практически прекратилось погашение задолженности по заработной плате.

На фоне повышения общеэкономических показателей за последние годы не было достигнуто ощутимых положительных сдвигов в преодолении бедности. В сочетании с вопиющим разграничением населения по уровню доходов это создает потенциальную угрозу социально-политической стабильности страны,

– отметил Кучма.

Теракты, "День Государственного Флага" и евроинтеграция

Второй президент вспомнил также террористический акт в сентябре 2001 года в Нью-Йорке и террористический акт на Дубровке, который произошел 23 октября 2002 года в Москве. Леонид Кучма заявил, что "мир претерпел тектонические перемены" и "беда терроризма рядом с нами". Кроме того, политик уделил внимание отправке миротворцев в Ирак. И отметил "упорный диалог с ЕС и реальное продвижение на пути в НАТО".

В 2004 году Леонид Кучма в День Независимости заявил, что подписал Указ "О Дне Государственного Флага Украины". Он вновь подчеркнул евроинтеграцию. Однако, добавил, что приходится слышать спекуляции, что она не объединительная, "что она, как раскольническая идея по-разному воспринимается на разных полюсах Украины".

Однако предлагал бы обратить внимание и брать за основу социологические замеры несколько иного характера. Абсолютное большинство сторонников евроатлантическая идея, независимо от региона, находит среди ученых и студентов, в среде гуманитарной интеллигенции, инженерно-технических работников и, особенно, среди молодежи, а меньше всего – среди безработных и пенсионеров. То есть это ведущая идея элиты и будущего нации,

– заявил президент.

Он отметил, что основным приоритетом внешнеэкономической деятельности должно стать окончательное оформление участия Украины в мировой экономической системе – завершение процесса вступления Украины в ВТО.

Виктор Ющенко (2005 – 2010 годы)

Виктор Ющенко стал первым президентом Украины, который пришел к власти в результате массовых протестов во время Оранжевой революции – протеста против массовой фальсификации на выборах 2004 года в пользу его главного соперника Виктора Януковича. Во время его правления начала действовать новая версия Конституции Украины со значительно ослабленными полномочиями президента и усиленной ролью парламента.

Третий президент независимой Украины больше всего запомнился гуманитарной политикой: возрождением памяти о Голодоморе на законодательном уровне и строительством мемориального комплекса в Киеве, возрождением "Арсенала" как центра культурной жизни столицы и казацкой столицы в Батурине.

Третий президент Украины Виктор Ющенко, 2004 год / Фото – иностранные СМИ

В 2005 году в День Независимости Украины Виктор Ющенко начал свое обращение со слов "славный исторический киевский Майдан". Он отметил, что "украинцы сами могут определять свою судьбу, и могут быть равными среди равных в кругу других народов". Он отметил, что "двумя мировыми войнами, Голодомором и Холокостом, уничтожением духовных святынь чужие империи хотели превратить Украину в свою покорную окраину". Ющенко призвал ветеранов, солдат, которые "под разными флагами воевали за Украину подать друг другу руку".

Верю, что кто-то из вас уже сделал это в мае, кто-то сделал раньше, кто это сделает сегодня, кто-то, возможно, это сделает завтра. Но вы не оставите давний раздор своим внукам. Вы лучше других знаете цену освобождения и цену украинского единства. Стремление видеть свою страну свободной дало силы поднять Украину из руин,

– сказал президент.

Он вспомнил послевоенное восстановление Крещатика и Донбасса, старты днепропетровских ракет и выход в море николаевских кораблей, рекордные таврийские урожаи. Ющенко отмечал идентичность украинцев, отмечая, что Украину "строит каждый, на каком бы языке он не разговаривал, в какой бы храм не ходил, каким бы политическим взглядам не симпатизировал".

Социальная справедливость, ликвидация ГАИ взяточничество и ВНО

Также третий президент отметил демократические ценности и свободу слова. А именно уважение человеческого достоинства, свободы и справедливости. В частности, он отметил то, что Украина видит свое будущее в объединенной Европе. В своем обращении тогдашний лидер отметил, что верит в то, что "без Украины скоро нельзя будет представить границ Европы". В своей речи он говорил и о социальной справедливости.

В социальных программах впервые нашли свою строку человек с инвалидностью, сирота, военный, учитель, врач. И с каждым годом они смогут увереннее опираться на плечо государства. Украинский бизнес сознательно поддержал изменения в стране. Он впервые демонстрирует желание выйти из "тени", преодолеть теневые барьеры и честно платить налоги. Предприниматели требуют не привилегий, а стабильных и честных правил. Впервые государство предлагает предпринимателям партнерство вместо давления,

– отметил Ющенко.

Кроме того, президент говорил о кадровых изменениях, критериях оценки чиновников и коррупции. По его словам, "во власти изменилось много лиц, но лицо власти изменилось мало". Он рассказал, что из писем, обращений и опросов известно, где процветает взяточничество. Во время своей речи, Ющенко обратился к правительству и правоохранительным органам, чтобы те установили жесткий контроль на таможне, в сфере земельных отношений, при выдаче разрешений и лицензий.

Видео Оранжевая революция, покушение на Ющенко и музыкальные заробитчане: знаковые события 2004 года

Третий Президент независимой Украины пообещал введение единого порядка тестирования абитуриентов в высшие учебные заведения. В 2005 году Указом от 4 июля поручил Министерству образования и науки Украины в течение 2005-2006 годов осуществить переход к проведению вступительных испытаний в учреждения высшего образования путем ВНО. В том же году он ликвидировал ГАИ.

В своей речи в День Независимости Украины он отметил, что такое решение – "предупреждение для всех: погоны никого не спасут от ответственности. Порядок на дорогах будет обеспечен другими формированиями, которые не будут унижать водителей, а наоборот – будут помогать им".

Говоря об экономике в Украине, Ющенко акцентировал на высоких технологиях и инновациях, которые "способны быстро создать высокооплачиваемые рабочие места, обеспечить высокие социальные стандарты". Кроме того, он отметил развитие общественных духовных ориентиров и восстановление единой Поместной Украинской Православной Церкви.

Роспуск Верховной Рады, План действий по членству в НАТО

В 2006 году третий президент подчеркнул, что "в Украине нет и не будет альтернативы украинскому языку как языку государственному, так и в языке официального общения". Тогдашний глава государства также заявил, что членство в ЕС и НАТО будет осуществлено по воле народа.

Виктор Ющенко – первый президент Украины, который распустил Верховную Раду, и в 2007 году состоялись досрочные выборы. В том же году президент начал переговоры о замене Соглашения о партнерстве и сотрудничестве с ЕС на новый усиленный формат сотрудничества – Соглашение об ассоциации с ЕС. Из-за откровенно прозападной политики возникали постоянные конфликты с Россией, среди последствий которых было два больших газовых кризиса, когда РФ на новогодние праздники перекрывала поставки газа.

Он добивался получения Плана действий по членству в НАТО и был в шаге от этого летом 2008 года. Также в том году Ющенко попытался получить томос об автокефалии Украинской церкви, что, впрочем, успеха не принесло. В 2008 году Ющенко начал диалог с ЕС о получении Украиной безвизового режима.

Он отметил, что мы живем во время больших перемен и восстанавливаемся как единая политическая нация. По словам Ющенко, "этот процесс, безусловно, необратим. Он должен охватывать всех – независимо от взглядов, происхождения и веры. Его гарант – Украинское государство. Его цель – успешная, устойчивая и современная организация жизни Украины в 21 веке".

Третий президент Украины Виктор Ющенко / Фото – соцсети

Национальная память

В 2009 году к 18-летию Независимости Украины Ющенко апеллировал к национальной идее, ибо "она является единственным ключом к нормальной жизни всех украинских граждан и всего Украинского государства".

Речь идет о появлении у гражданина чувства "родства" со своим государством, которое таким образом даст чувство хозяина, а значит внутренней силы и независимости для полноценной защиты своих политических, экономических и социальных прав,

– отметил тогдашний глава государства.

Ющенко обратился к украинцам, акцентируя на единстве, независимо от языка и вероисповедания. В своей речи тогдашний лидер назвал Украину посттоталитарным государством.

Это прежде всего наложило колоссальный отпечаток на традиции, способ управления страной и функционирование ее государственного аппарата. По сути, казарму, которую строили 70 лет, нам за 18 лет приходится перестраивать в нормальный дом. Хотя все элементы конструкции были предназначены для казармы, да и архитекторы привыкли строить только казармы,

– заявил президент.

"Надежды на "мифическую сильную руку"

По его словам, украинцы "привыкли к постоянному опекунству, опеке со стороны государства, которое по-минимуму – на уровне, по сути, бедности выдавало и к которому приучала всех своих "винтиков" советская система независимо от качества труда или реальных достижений этого труда". Как следствие этого, заявил президент, образовался замкнутый круг, потому что люди не ценят результаты своего труда, ждут общую поддержку от государства и создают "питательную почву для политического популизма".

Отсюда – популярность популистов в обществе и политике. Отсюда – надежда на мифическую "сильную руку". Украина – постколониальная страна. Один из главных результатов такого ее состояния – это доминирование чужого своему народу капитала – непродуктивного, нетворческого, завязанного на бывшую метрополию,

– отметил Ющенко.

Третий президент независимой Украины заявил, что "капитал, который зависит от бывшей империи и ей прислуживает, пренебрегает собственной страной и не поддерживает ни ее, ни ее культуру". В своей речи он сказал, что Украина – постгеноцидная нация с растерзанностью ее интеллектуальной элиты и искажением мировосприятия и собственной истории. Где также низкая национальная солидарность между различными слоями населения.

Виктор Ющенко подчеркнул, что вызовы будут действовать, как "невидимая радиация Чернобыля". В своем обращении к украинскому народу он заявил, что "отвергает любые слова о слабости Украины, или тем более о каком-то "ее проекте". По словам президента, это "пренебрежительные слова, в которых упражняются новейшие малороссы и откровенные противники Украины".

Украина – член Всемирной торговой организации

16 мая 2008 года Украина стала 152-м полноправным членом Всемирной торговой организации, что упростило доступ украинских товаров на мировые рынки и позволило начать с Европейским Союзом переговоры о заключении Соглашения об ассоциации.

Мы преодолели колоссальную дистанцию ​​в отношениях с Европейским Союзом. Уже в ближайшее время ожидаем действительно исторического события – заключения с ЕС соглашения об ассоциации Украина = Европейский Союз. Этот результат был немыслим даже еще четыре года назад,

– заявил Ющенко.

Реформы, обещания и финансовый кризис

Третий президент независимой Украины также заявил о начале реформы образования и Вооруженных Сил Украины. В 2008 году Украина переживала экономический кризис, который стал следствием мирового финансового кризиса. Тогда Ющенко отмечал, что причинами экономических неурядиц стали ошибки правительственной политики, которая базировалась на популизме, в частности, раздаче денег, которые в несколько раз увеличили инфляцию, особенно во второй половине 2008 года.

В своей речи в День Независимости Украины он заявил, что вопрос кризиса – самый острый. Виктор Ющенко также обратился к украинскому православному духовенству и призвал начать межконфессиональный диалог для утверждения в Украине Единой Поместной Православной Церкви.

Также тогдашний глава государства говорил о важности конституционной реформы. В частности, он заявил, что надо отменить депутатскую неприкосновенность, уменьшить численность парламента, увеличить полномочия регионов, ввести принцип "открытых списков". В своей речи он также пообещал уменьшить налогообложение бизнеса, создать и ввести полноценный рынок земли, снять мораторий, провести реформу пенсионного обеспечения, здравоохранения, защиты матери и ребенка.

Виктор Янукович (2010 – 2014 годы)

Единственный президент Украины, сбежавший из страны и которого отстранил от должности парламент. Ему не хватило нескольких дней до полных четырех лет правления.

Виктор Янукович / Фото – "РБК"

Реформы

Придя к власти, в 2010 году Виктор Янукович начал официальное празднование Дня Независимости в Киеве молитвой за Украину в Киево-Печерской Лавре, что принадлежит Украинской православной церкви Московского патриархата. Обращаясь к украинцам, он заявил, что "первая задача на посту президента – прекратить вакханалию в высших эшелонах руководства, наладить тесное взаимодействие с парламентским большинством и на этой основе выстроить вертикаль исполнительной власти".

Он также пообещал провести реформу системы государственного управления. Однако, как сообщало "BBC Украина" "монолитность" новой власти скоро начала приобретать угрожающие черты. На них начали обращать внимание не только оппозиционные украинские политики, которые еще с первых месяцев президентства Виктора Януковича обвиняли его в узурпации власти, но и эксперты из-за рубежа".

В своей речи президент-беглец подчеркивал, что началась судебная реформа европейского уровня. Однако, ЕС, в частности, в резолюции Европарламента от декабря 2012 года, выразил недовольство состоянием демократии и правосудия в Украине, а также недостаточными темпами проведения реформ. Именно поэтому проведение судейской реформы стало одним из ключевых требований Революции достоинства.

В своей речи Янукович также отметил программу экономических реформ, а также реформы налоговой и административной систем. Административная реформа в Украине 2010-2011 годов заключалась в реорганизации центральных органов исполнительной власти Украины. Вместо 112 центральных и правительственных органов было образовано 72. Однако, как сообщало издание "Радио Свобода": "Очевидно, что админреформа, так же как и конституционная, а также судебная, которые команда Януковича уже якобы провела, в конечном итоге направлена ​​на расширение полномочий президента. Ведь согласно концепции "центральных органов исполнительной власти", заложенной в Конституцию 1996 года, именно президент назначает руководителей этих органов".

Видео Казусы Януковича во время инаугурации: как президент-беглец опозорился в 2010 году

Обещания

Кроме того, Янукович в речи в День Независимости заявлял, что "Украина имеет целью присоединиться к Европейскому Союзу".

В этой связи хочу в очередной раз подчеркнуть, что евроинтеграция остается приоритетным направлением нашей внешней политики. Впервые за все годы независимости мы приблизились к приобретению ассоциированного членства в Европейском Союзе, и я убежден, что саммит "Украина – ЕС", который состоится осенью этого года, станет определяющим шагом вперед на этом пути.

На 14-м саммите "Украина – ЕС" в Брюсселе в 2010 году Европейский Союз предоставил Украине План действий по введению безвизового режима для краткосрочных поездок украинских граждан в страны ЕС. Также было заявлено, что Украина может подписать соглашение об ассоциации с ЕС уже в следующем году.

Виктор Янукович / Фото – Hromadske

Кроме того, Янукович вспомнил и Москву, отметив, что "нормализация наших отношений с Российской Федерацией не только не препятствует процессу европейской интеграции, а наоборот – способствует ему. Объединенной Европе нужна экономически сильная, демократическая Украина, которая совместно с Россией способствует укреплению стабильности не только в регионе Центрально-Восточной Европы, но и на всем Евразийском пространстве". В том же году президент-беглец заключил с Россией "Харьковские соглашения" о пролонгации пребывания Черноморского флота РФ в Крыму с 2017 до 2042 года в обмен на скидку на газ.

Стоит добавить, что в 2010 году при Януковиче Украина вернулась к президентско-парламентской форме правления. Кроме того, по инициативе Виктора Януковича 15 июля с законодательства убрали упоминание о стремлении Украины интегрироваться в НАТО и добавили норму о внеблоковом статусе Украины.

К 20-летию Независимости Украины Виктор Янукович акцентировал на развитии экономики. В частности, строительстве аэропортов, дорог, мостов и стадионов.

"Против евроинтеграции любой ценой"

В 2012 году в своей речи Виктор Янукович в очередной раз обвинил в проблемах украинцев предыдущую власть и "деструктивную оппозицию", и пообещал продолжить реформы, преодолеть коррупцию и создать большую свободу для бизнеса. Собственно, он повторил тезисы своей программы на президентских выборах 2010 года. А кроме того – выступил "против евроинтеграции любой ценой".

Однако интеграция любой ценой: путем потери независимости, экономических или территориальных уступок, путем разрешения вмешиваться во внутренние дела – такой путь мы никогда не воспринимали и не воспримем. Свобода и независимость – это самое главное условие успеха и процветания Украины,

– заявил Янукович.

В то же время он призвал помнить, насколько важными для Украины являются отношения со странами СНГ, в частности с Россией.

Нам необходимо всесторонне развивать сотрудничество с нашими партнерами по СНГ, ведь именно там находится крупнейший рынок для украинских товаропроизводителей. Поэтому мы не должны оставлять без внимания интеграционные процессы, которые там происходят,

– сказал Янукович.

Выступление президента-беглеца из дворца "Украина" транслировали на Софийскую площадь, где собрались около 4 тысяч сторонников Партии регионов.

Именно в 2012 году, во времена президентства Виктора Януковича, впервые в истории двусторонних отношений не было проведено ежегодного саммита "Украина – ЕС".

В 2013 году тогдашний глава призвал всех граждан Украины "объединиться ради общей цели – развития экономически мощной, демократической независимой Украины". Отдельно в своем обращении по случаю Дня Независимости Украины Янукович вспомнил о праздновании 1025-летия крещения Киевской Руси, заявив, что принятие христианства вывело Киевскую Русь "в семью христианских европейских народов".

Драматическим геополитическим решением Виктора Януковича стал отказ подписать Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. Это решение привело к началу протестов в Киеве, которые впоследствии получили название Евромайдан, и в результате которых он вынужден был бежать из страны.

Виктор Янукович (слева), Герман Ван Ромпей (центр), Жозе Мануэль Баррозу (справа), Брюссель, 25 февраля 2013 года / Фото – AFP

В марте 2014 года Янукович написал письмо к Владимиру Путину с просьбой применить вооруженные силы России на территории Украины для восстановления "мира, законности и правопорядка".

Петр Порошенко (2014 – 2019 годы)

24 августа 2014 года Порошенко возложил цветы к памятникам князю Владимиру Великому, поэту Тарасу Шевченко, председателю Центральной Рады УНР Михаилу Грушевскому и к памятному кресту Героев Небесной Сотни.

Пятый президент Украины / Фото – "Рух чесно"

Новое украинское войско, 23 февраля и благодарность волонтерам

Во время своего обращения к украинцам пятый президент заявил, что "за последние шесть месяцев в тяжелых изнурительных боях родилось новое украинское войско. Оно сильное не только оружием и талантом, но и мощным патриотическим духом. Словосочетание "защитник Отечества" перестало быть абстрактным ритуальным выражением. Оно наполнилось конкретным содержанием". Он заявил о том, что Украина больше никогда не будет праздновать 23 февраля.

В богатой на подвиги летописи украинского воинства множество сражений и дат, достойных стать Днем защитника Отечества. Я подчеркиваю, что Украина больше никогда не будет отмечать этот праздник по военно-историческому календарю соседней страны. Мы будем уважать защитников своей Родины, а не чужой!

– отметил гарант.

Отдельно Порошенко поблагодарил активистов волонтерского движения. По его словам, особенно важна их помощь была в первые недели агрессии, когда мы получили в наследство государство без армии, без милиции, без спецслужб, без оружия.

Наш враг долго и упорно тренировался, чтобы напасть на Украину. А вот мы тогда не были готовы к такому коварному вероломству. Дважды за сто лет украинская политическая элита в приступе пацифистских иллюзий недооценила важность укрепления обороноспособности. В семнадцатом-двадцатом годах прошлого века пренебрежение военной угрозой обернулось агрессией с Востока и потерей Украиной независимости,

– сказал он.

Поддержка мира, вооружение армии и Минские соглашения

Он также заявил, что Украина "очень ценит поддержку со стороны тех, кто продемонстрировал, что на самом деле являются нашими друзьями и партнерами – стран Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки, других государств". Также тогдашний гарант государства пообещал, что до конца года будет выделено миллиарды гривен на обновление вооружения и военной техники.

В 2015 году, открывая парад, президент Петр Порошенко подчеркнул, что Украина многократно укрепила свою обороноспособность, пользуясь относительной стабилизацией линии фронта в период после Минских соглашений. По словам тогдашнего президента, "именно благодаря военным Украина сейчас может праздновать свою независимость, однако война еще не закончилась".

Пятый президент Украины / Фото – из открытых источников

Порошенко отметил, что "в Украине нет и не было никаких оснований для внутренних конфликтов". По его словам, все изменилось тогда, когда Украину давлением и шантажом попытались заставить отказаться от сделанного ее народом стратегического европейского выбора.

Впервые в истории современной Украины пролилась кровь. Впервые в истории Европы граждане отдали жизнь за европейские ценности. Навязанный извне кризис является искусственным, рукотворным, построенным в российских властных кабинетах и ​​в российских военных штабах. И вне всякого сомнения, он бы прекратился на следующий день после того, как российские войска покинули бы территорию Украины,

– добавил Порошенко.

Потери украинской армии

Он отметил, что целью российской агрессии является разрушить Украину, ее экономику, лишить ее шансов, стать полноправным членом демократического европейского сообщества. А также расколоть ЕС и Трансатлантическое партнерство.

Петр Порошенко озвучил потери украинской армии и силовиков за полтора года российской агрессии – около 2 100 человек, и еще 7 320 военнослужащих получили ранения. Однако он отметил, что за этот период Украина смогла многократно повысить свою обороноспособность. В этом году парад прошел без военной техники. Кроме того, президент акцентировал на российской группировке возле украинской границы.

Россия не достигла цели. Украина и украинцы выстояли, выдержали удар. Мы были, мы есть и будем. И пусть эти мои слова вспомнят в далеком будущем, когда будут праздновать первые сто лет Независимости,

– пояснил Порошенко.

По его мнению, если "при этих условиях Россия захочет идти на дальнейшую эскалацию конфликта, она заплатит за это очень высокую цену".

Реформы

Также Петр Порошенко заявлял об ускорении реформ, прежде всего в правоохранительных органах. В частности, он подписал закон "О Национальной полиции", которым отменил нормы о милиции. В своей речи он подчеркнул конкурсный набор детективов в Национальное антикоррупционное бюро, обновление прокуратуры, поправки в Конституцию, которые "должны изменить судебную систему в Украине", а также предложил внести изменения в части децентрализации – одной из ключевых тем его предвыборной программы.

В речи к 25-годовщине Независимости Украины Петр Порошенко заявил, что за два года войны с Россией через военкоматы на фронт прошли почти 300 тысяч человек. Петр Порошенко добавил, что "Вооруженные силы Украины важнее, чем Будапештский меморандум".

Возникает вопрос, а какая гарантия того, что все наши оптимистичные планы – объединение Украины и защита территориальной целостности, не останутся на бумаге и не повиснут в воздухе? Ответ очевиден. Главный наш гарант – Вооруженные силы Украины. Это гораздо серьезнее, чем Будапештский меморандум,

– отметил гарант государства.

Ратификация Соглашения об ассоциации с ЕС, гибридная агрессия и модернизация армии

В 2017 году по случаю 26-й годовщины Независимости Украины Порошенко подчеркнул об успешно завершенной борьбе за ратификацию Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. По его словам, Украина в 2017 году "вышла из глубокого шока, боли и испытаний, которые повлекла для украинской экономики российская гибридная агрессия". В частности, он заявил о возобновлении роста ВВП и возможности для постепенного восстановления уровня жизни украинцев.

Много внимания Порошенко уделил украинским военным и российской агрессии. По Крещатику и Майдану Независимости маршем прошли около 4,5 тысяч военнослужащих – подразделения различных видов и родов войск ВСУ, Государственной пограничной службы, Национальной гвардии, Нацполиции, возведенная колонна ветеранов АТО. Также в марше принял участие 231 военнослужащий из армий 10 стран-партнеров: Великобритания, Грузия, Эстония, Канада, Латвия, Литва, Молдова, Польша, Румыния, США. Иностранные партнеры из НАТО маршировали в Киеве на День Независимости впервые.

Двести тысяч прошли через шесть волн мобилизации. Уже около ста тысяч – сейчас добровольцами ушли служить по контракту. 130 тысяч воинов с боевым опытом зачислены в мобилизационный резерв. И в случае обострения ситуации – готовы быстро вернуться в строй,

– отметил Порошенко.

Он добавил, что "впереди еще много работы по ее укреплению и модернизации, получению полной совместимости со стандартами НАТО".

В 2018 году президент Украины Петр Порошенко выступил в центре Киева на военном параде с речью ко Дню Независимости Украины, начав ее словами "Маршу новой армии". Он отметил, что украинцы пережили невероятные испытания войной и экономическим кризисом, что его вызвала российская агрессия. Он отметил, что Украина выбрала четкие стратегические ориентиры на ЕС и НАТО.

Мы с вами создали сильную армию. И кропотливой работой наших дипломатов обеспечили международную политико-дипломатическую поддержку независимости Украины,

– добавил Порошенко.

Он отметил, что "Украина разрывает все узы, которые связывают ее с Российской империей и Советским Союзом". В частности, Порошенко акцентировал, что с осени 2016 года Украина не покупает газ у России. Также пятый президент добавил, что еще одним стратегическим ориентиром для независимости Украины является вопрос Томоса об автокефалии для Православной Церкви Украины.

Добавим, что по его инициативе Украина приостановила действие Соглашения о дружбе и сотрудничестве с Россией. Он также инициировал закрепление в Конституции Украины курса на вступление в НАТО и ЕС. А также получил от Вселенского патриарха Томос об автокефалии.

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Владимир Зеленский (2019 – настоящее время)

24 августа 2019 года Украина отметила 28-ую годовщину Независимости. Вместо военного парада на главной улице столицы состоялось официальное "Шествие достоинства". А военные, которые не согласны с таким решением, организовали альтернативное мероприятие – Марш защитников Украины. По случаю 28-й годовщины Независимости шестой президент Украины Владимир Зеленский выступил со словом во время празднования Дня Независимости в центре столицы.

Шестой президент Украины Владимир Зеленский / Фото – официальная страница Президента Украины

Он начал свою речь со слов, что "каждое мое утро начинается с sms-сообщение от Генерального штаба" и поблагодарил защитников, которые защищают Украину на востоке. Он отметил, что "украинцы не должны забывать, что независимость не явилась по мановению волшебной палочки". В частности, он вспомнил выдающихся украинских исторических фигур, спортсменов, музыкантов. Шестой президент независимой Украины отметил незаконную аннексию Крыма и оккупацию Луганской и Донецкой областей.

Война на Донбассе и коронавирус

В 2020 году президент Владимир Зеленский 24 августа во время церемонии на Софийской Площади в своей речи говорил о войне на Донбассе, борьбе с коронавирусом и будущем Украины. Он начал свою речь со слов о том, что "на востоке нет военных потерь, украинские города и села не прячут своих героев, а мамы не плачут. Местные жители на Донбассе слышат не новости о перемирии, а слышат тишину".

Также гарант государства поблагодарил врачей, которые "делают все возможное для преодоления коронавируса в Украине".

Мы обеспечены всем необходимым, наладили собственное производство, восстанавливаем больницы и лаборатории. Главное, что у нас есть, – это медики,

– заявил Зеленский.

Он отметил, что "мы строим такую ​​страну, которая будет первой в Европе по человеческому счастью, а не только по территории, которая готова дать отпор". Также он апеллировал к единству всего народа, отмечая, что "люди из каждой области – это сборная Украины, где каждый регион важен, сильный, как неотъемлемая часть пазла".

Шестой президент Украины Владимир Зеленский / Фото – официальная страница Президента Украины

Зеленский добавил, что "военная техника должна быть на востоке, а не на параде". Добавив, что "большой парад всех наших войск и техники будет сделан, когда в Украине будет мир".

Танки, бронетранспортеры, самолеты – это не аттракцион для киевлян и гостей столицы в стране, которая защищает свой суверенитет. Техника должна быть не в мирном Киеве, а на передовой, там, где она сейчас нужна,

– заявил Зеленский.

Напомним, Владимир Зеленский осуществит официальный визит в США уже после празднования Дня Независимости и саммита Крымской платформы – 30 августа. От этой встречи зависит баланс сил.