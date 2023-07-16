В Херсонской и Харьковской области взорвались неизвестные предметы: среди пострадавших – дети

В Херсонской и Харьковской областях люди пострадали от неизвестных взрывных устройств. Среди пострадавших есть дети.

В обоих случаях причиной взрыва стало неосторожное поведение со взрывчатыми предметами. На фоне новых несчастных случаев ГСЧС обратилась к украинцам. 24 Канал.

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В Херсонской области дети играли со взрывчаткой

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что несчастный случай произошел 16 июля в селе Трифоновка. По информации ОВА, дети обнаружили на улице неизвестный предмет, который во время игры взорвался.

В результате взрыва ранения получили мальчики 8 и 10 лет. Врачи диагностировали у них черепно-мозговые травмы и контузию. Кроме того, у младшего мальчика также были обнаружены осколочные ранения туловища и рук, а также ожоги ног.

Мальчики были госпитализированы в состоянии средней тяжести. Им оказывается необходимая медицинская помощь,

– сообщил Прокудин.

В Херсонской ОВА обратились к родителям, чтобы те были внимательны и провели беседы с детьми, что за играми с неизвестными предметами может стоять опасность.

В Харьковской области мужчины разбирали взрывное устройство

Несчастный случай с неизвестными взрывными устройствами произошел и в Харьковской области. Как сообщили в ОВА Напомним, в Немышлянском районе двое мужчин 21 и 22 лет пытались разобрать неустановленный взрывоопасный предмет.

Как следствие – мужчины получили множественные осколочные ранения конечностей, туловища и были госпитализированы в больницу.

В ГСЧС напомнили о минной опасности

На фоне несчастных случаев в ГСЧС обратились к гражданам и напомнили о минной опасности. Отдельно призвали родителей проводить чаще беседы с детьми по поводу неизвестных взрывных устройств.

ГСЧС призывает родителей постоянно рассказывать детям о минной опасности! Напоминать, чтобы малыши были осторожны во время прогулок, игр на детских площадках. А если наткнулись на неизвестные предметы – ни в коем случае их не касались и немедленно рассказали взрослым, которые сообщат о находке по номеру 101 или 102!

– говорится в сообщении.



Упоминания об опасных взрывных устройствах / Инфографика ГСЧС



Упоминания об опасных взрывных устройствах / Инфографика ГСЧС