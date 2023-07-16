В обох випадках причиною вибуху стала необережна поведінка з вибуховими предметами. На тлі нових нещасних випадків ДСНС звернулася до українців, повідомляє 24 Канал.

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На Херсонщині діти гралися з вибухівкою

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що нещасний випадок стався 16 липня у селі Трифонівка. За інформацією ОВА, діти знайшли на вулиці невідомий предмет, який під час гри вибухнув.

Унаслідок вибуху поранення отримали хлопчики 8 і 10 років. Лікарі діагностували у них черепно-мозкові травми й контузії. Окрім того, у молодшого хлопчика також виявили осколкові поранення тулуба й рук, а також опіки ніг.

Хлопчиків госпіталізували у стані середньої тяжкості. Їм надається необхідна медична допомога,

– повідомив Прокудін.

У Херсонській ОВА звернулися до батьків, аби ті були пильними й провели бесіди з дітьми, що за іграми з невідомими предметами може стояти небезпека.

У Харківській області чоловіки розбирали вибуховий пристрій

Нещасний випадок з невідомими вибуховими пристроями стався і в Харківській області. Як повідомили в ОВА, у Немишлянському районі двоє чоловіків 21 та 22 років намагалися розібрати невстановлений вибухонебезпечний предмет.

Як наслідок – чоловіки отримали множинні осколкові поранення кінцівок, тулуба й були госпіталізовані до лікарні.

У ДСНС нагадали про мінну небезпеку

На тлі нещасних випадків у ДСНС звернулися до громадян й нагадали про мінну небезпеку. Окремо закликали батьків проводити частіше бесіди з дітьми щодо невідомих вибухових пристроїв.

ДСНС закликає батьків постійно розповідати дітям про мінну небезпеку! Нагадувати, щоб малеча була обережною під час прогулянок, ігор на дитячих майданчиках. А якщо натрапили на невідомі предмети - ні в якому разі їх не торкалися та негайно розповіли дорослим, які повідомлять про знахідку за номером 101 або 102!

– мовиться у повідомленні.



Нагадування про небезпечні вибухові пристрої / Інфографіка ДСНС



Нагадування про небезпечні вибухові пристрої / Інфографіка ДСНС