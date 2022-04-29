От судьбы не уйдешь: в ВСУ показали успешный удар "проказников Сирко" по оккупантам
Источник:Генштаб ВСУ
Воины 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко продемонстрировали еще один филигранный удар по позициям российских оккупантов.
Нашим защитникам удалось не просто поджарить технику россиян, но и загнать их в тупик, где оккупанты успешно "демилитаризируются" и станут еще одной цифрой в статистике потерь во время нападения на Украину.
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Как бригада Сирка уничтожила русских бойцов
Из кадров, зафиксированных с помощью дрона, видно, что Вооруженные Силы Украины сбрасывают снаряд на вражескую технику. Российские захватчики в панике пытаются спрятаться посреди разбитого двора украинцев. Однако, понимая бессмысленность идеи, садятся в поджаренный транспорт, чтобы покинуть занятую позицию.
Но, как отметили в 92-й ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко, далеко заехать им не удалось.
От судьбы не уйдешь! Пакет, рефрижератор, тайга. "Украинское сафари 2.0" продолжается. Продолжение следует,
– отметили они в описании видео.
Где было снято видео не отмечается. Поскольку боевые действия в разгаре, раскрывать позиции украинских войск не стоит.
ВСУ показали успешный удар "проказников Сирка" по оккупантам: мощное видео
Напомним, по состоянию на 29 апреля общие потери врага уже составляют 23 000 человек. Также, отмечают в Генштабе за время войны, удалось уничтожить 2 418 бронированных машин, 1 695 единиц автомобильной техники, 2 418 единиц боевых бронированных машин.
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