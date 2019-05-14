От Киевского моря до спальных районов Вильнюса: где снимали сериал "Чернобыль" от HBO

В начале мая состоялась премьера американо-британского сериала "Чернобыль" об аварии на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года.

Над кинопроизводством мини-сериала из 5 эпизодов работал американский телеканал HBO и британский Sky. Первые серии уже можно посмотреть в свободном доступе.

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Недвижимость 24 выяснила, что известно о местах съемок мини-сериала "Чернобыль".

Перед создателями сериала стояла задача как можно лучше воспроизвести аутентичную эпоху советского города в середине 1980-х.

Художник-постановщик сериала Люк Хал говорит, что такую ​​атмосферу еще можно найти в украинских и литовских городах. По его словам, особое внимание было уделено Киеву, где "сохранилось много монументальных и уникальных архитектурных объектов того времени".

Как пишет издание "Небоскреб", известно, что в Украине съемки происходили на территории двух столичных университетов, национальных библиотек и на побережье Киевского моря.

В первой серии "Чернобыля" из киевских локаций можно увидеть Институт гидробиологии на проспекте Героев Сталинграда, на Оболони.

Институт гидробилогии в Киеве появился в сериале "Чернобыль" от HBO

Фасад этого здания похож на здание припятской городской больницы МСЧ-126, куда после аварии на ЧАЭС привозили первых пострадавших.

Чернобыльскую АЭС заменили Игналинской атомной электростанцией в Литве, которая полностью прекратила эксплуатацию в 2009-м.

Игналинская атомная электростанция в Литве появляется в сериале "Чернобыль"

Припять в сериале заменили в город-спутник Висагинас возле Игналинской АЭС. После закрытия станции это город понемногу "вымирает", сегодня его называют "городом безработных атомщиков".

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Город строили на берегу озера посреди леса и заставили типичными советскими 5- и 9-этажки. Правда, по словам создателей сериала, улицы Висагинас не подошли, чтобы полностью отразить атмосферу Припяти.

Для этого лучше подошел спальный район Вильнюса Фабиенишкес преимущественно из 9-этажной застройкой. Съемки проходили в мае 2018 года.

Спальный район Вильнюса на кадрах сериала "Чернобыль"



Район Фабиенишкес в трейлере сериала о "Чернобыль"

В благодарность местным жителям создатели сериала пообещали привести в порядок общественное пространство – на аллее высадили розы, отмыли граффити и даже построили новую детскую площадку.

Спальный район Вильнюса использовали для съемок сериала "Чернобыль"

Контрольную комнату реактора ЧАЭС оборудовали в одном из помещений заброшенной ковровой фабрики в Вильнюсе.

Сериал "Чернобыль": смотрите видеотрейлер