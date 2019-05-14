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      От Киевского моря до спальных районов Вильнюса: где снимали сериал "Чернобыль" от HBO

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      Сериал "Чернобыль" от HBO: где снимали
      Сериал "Чернобыль" от HBO: где снимали / Коллаж 24 канала

      В начале мая состоялась премьера американо-британского сериала "Чернобыль" об аварии на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года.

      Над кинопроизводством мини-сериала из 5 эпизодов работал американский телеканал HBO и британский Sky. Первые серии уже можно посмотреть в свободном доступе.

       Смотрите также: Как выглядит Чернобыль сегодня: фото и видео

      Недвижимость 24 выяснила, что известно о местах съемок мини-сериала "Чернобыль".

      Перед создателями сериала стояла задача как можно лучше воспроизвести аутентичную эпоху советского города в середине 1980-х.

      Художник-постановщик сериала Люк Хал говорит, что такую ​​атмосферу еще можно найти в украинских и литовских городах. По его словам, особое внимание было уделено Киеву, где "сохранилось много монументальных и уникальных архитектурных объектов того времени".

      Как пишет издание "Небоскреб", известно, что в Украине съемки происходили на территории двух столичных университетов, национальных библиотек и на побережье Киевского моря.

      В первой серии "Чернобыля" из киевских локаций можно увидеть Институт гидробиологии на проспекте Героев Сталинграда, на Оболони.

      Чорнобиль серіал Київ Інститут гідробіологіїИнститут гидробилогии в Киеве появился в сериале "Чернобыль" от HBO

      Фасад этого здания похож на здание припятской городской больницы МСЧ-126, куда после аварии на ЧАЭС привозили первых пострадавших.

      Чернобыльскую АЭС заменили Игналинской атомной электростанцией в Литве, которая полностью прекратила эксплуатацию в 2009-м.

      серіал Чорнобиль атомна АЕС ЛитваИгналинская атомная электростанция в Литве появляется в сериале "Чернобыль"

      Припять в сериале заменили в город-спутник Висагинас возле Игналинской АЭС. После закрытия станции это город понемногу "вымирает", сегодня его называют "городом безработных атомщиков".

       Смотрите также: Припять: город утраченного будущего

      Город строили на берегу озера посреди леса и заставили типичными советскими 5- и 9-этажки. Правда, по словам создателей сериала, улицы Висагинас не подошли, чтобы полностью отразить атмосферу Припяти.

      Для этого лучше подошел спальный район Вильнюса Фабиенишкес преимущественно из 9-этажной застройкой. Съемки проходили в мае 2018 года.

      серіал Чорнобиль Вільнюс зйомки Спальный район Вильнюса на кадрах сериала "Чернобыль"

      Чорнобиль серіал Вільнюс зйомки
      Район Фабиенишкес в трейлере сериала о "Чернобыль"

      В благодарность местным жителям создатели сериала пообещали привести в порядок общественное пространство – на аллее высадили розы, отмыли граффити и даже построили новую детскую площадку.

      Литва Вільнюс серіал HBOСпальный район Вильнюса использовали для съемок сериала "Чернобыль"

      Контрольную комнату реактора ЧАЭС оборудовали в одном из помещений заброшенной ковровой фабрики в Вильнюсе.

      Сериал "Чернобыль": смотрите видеотрейлер

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      Теги: Новости недвижимости Украины Новости недвижимости мира Новости недвижимости История Кино Чернобыль
      Источник: 24 канал
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