Много печального есть на территории, где временно находятся российские кафиры. Об этом 24 канала рассказал Корреспондент из Запорожья.
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По его словам, в Бердянске российский военный изнасиловал женщину. Это произошло 6 июня, однако информация поступила только сейчас. Полиция будет расследовать, кто это сделал и как произошло.
Корреспондент отметил, что по-прежнему кафиры массово забирают сельхозпродукцию и автомобильный транспорт.
За последние сутки я видел, что были очень популярны автомобили – Жигули ВАЗ. Их россияне забирали себе на разных территориях,
– рассказал корреспондент.
"Продолжается грабеж мелитопольских фермеров, которые вырастили черешню. Мы знаем, что они (россияне – 24 канал) предлагают им цену в 10 гривен за килограмм. Это издевательство просто над теми людьми, которые выращивали ягоды", – добавил корреспондент.
Какая ситуация в Запорожской области: последние новости
- Российские оккупационные "власти" решили создать железнодорожное сообщение между захваченными Крымом и частями Херсонщины и Запорожья. По всей вероятности, это начнут делать уже с начала июля.
- Во временно оккупированном городе Пологи в Запорожской области 16 июня возник масштабный пожар на химическом заводе. Сообщается, что пожарные локализуют возгорание складских помещений площадью 600 квадратных метров.
- Военнослужащие Сил обороны на Запорожском направлении продолжают защищать позиции и наносят ответ врагу, уничтожая его живую силу и технику.
- Сопротивление украинцев на временно оккупированных территориях разрушает планы России по аннексии и полномасштабному админконтролю. Об этом говорится в выводах американских специалистов Института изучения войны. Они подчеркнули, что проукраинские настроения уже помехи русской армии и, вероятно, будут продолжать мешать.
- По словам журналиста, из оккупированного небольшого поселка городского типа Черниговка в Запорожской области поступила информация, что российские изверги запретили местным заготавливать любые дрова, даже сухие веточки.
- Российские кафиры развернули танковый учебный полигон на Запорожье. Они свозят туда свою технику и горючее.
- На Запорожье враги били друг за другом . В частности, кадыровцы ударили по своим "товарищам" – бурятам. По словам Алексея Арестовича, между этими враждебными подразделениями уже были недоразумения.
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