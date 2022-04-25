Отбитые атаки врага на Востоке, авианалеты на "Азовсталь": главное из сводки Генштаба
Источник:Генштаб ВСУ
Российские войска продолжают наступление в Восточной операционной зоне с намерением разгромить войска ООС. Украинские защитники наносят противнику значительные потери.
Главная цель врага, как говорят в Генштабе ВСУ, установить полный контроль над Донецкой и Луганской областями. Также россияне хотят установить сухопутный коридор в оккупированный Крым.
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Волынское, Полесское, Северское направления
На Волынском, Полесском и Северском направлениях российские войска активных действий не предпринимали. Также не замечены существенные изменения в расположении тех подразделений, которые охраняют российский и белорусский участки границы.
Слобожанское направление
На Слобожанском направлении враги продолжают обстреливать из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня Харьков, Карасовку, Прудянку и Коробочкино.
На направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск российские войска хотели провести штурмовые действия, однако успеха не имели. Россияне обстреливали Великую Камышеваху, Вернополье и Новую Дмитровку.
Донецкое и Таврическое направления
На этих направлениях противник обстреливал из артиллерии позиции ВСУ. Необычайно сложная ситуация в Мариуполе. Здесь враг наносил ракетно-бомбовые удары по заводу "Азовсталь". Также россияне штурмуют Попасную.
Южнобужское направление
На Южнобужском направлении враг обстреливал позиции украинских военных вблизи Княжейки и Николаевки.
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ВСУ наносят противнику значительные потери
ВСУ дают врагу достойный отпор. Только на территории Луганщины и Донетчины украинские защитники отбили 7 вражеских атак. Наши воины уничтожили 13 танков, 3 артиллерийских системы, 17 единиц бронированной техники, 4 боевых бронированных машины, 18 единиц автомобильной техники и 4 топливозаправщика. Подразделения ПВО сбили 3 беспилотника "Орлан-10".
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