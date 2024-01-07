Как происходит отбор и обучение военных за границей: в Генштабе назвали критерии

Решение о направлении военнослужащего или подразделения на обучение принимает военный руководитель ниже командира отдельной воинской части. Он ориентируется на их соответствие установленным для каждого вида подготовки требованиям.

Об этом рассказал начальник Главного управления доктрин и подготовки (J7) Генерального штаба ВС Украины генерал-майор Алексей Таран. По его словам, отобранный военнослужащий должен иметь удовлетворительное состояние здоровья, хорошую физическую подготовленность, быть психологически уравновешенным и мотивированным.

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Обращают также внимание на полученную в прошлом военно-учетную специальность, если боец проходил военную службу, и гражданскую специальность, если таковая есть.

Таран отметил, что проявившие лидерские способности военнослужащих могут отправить на курсы командиров отделений, главных сержантов взводов. Решающим доводом в этом будет наличие боевого опыта.

Охвачены все категории

Что касается подготовки украинских военных за границей, этими мерами охвачены все категории военнослужащих.

"Новобранцы" готовятся по программе базовой общевойсковой подготовки. Солдаты-специалисты по применению, эксплуатации и ремонту образцов ВВТ иностранного производства готовятся по программе профессиональной подготовки. К этой же категории относятся и солдаты-специалисты других дефицитных специальностей, а также солдаты-лидеры, которых планируем назначать на сержантские должности командиров отделений, главных сержантов взводов.

– сказал он.

Обучение по рангам