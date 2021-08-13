Отбор главы САП точно обсудят, – Фурса о визите Зеленского в Вашингтон
Источник:24 канал
Владимир Зеленский полетит с рабочим визитом в Вашингтон 29 августа. Там будут обсуждать ряд проблемных для Украины вопросов. В частности, точно спросят и об отборе главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Об этом в эфире 24 канала заявил инвестиционный банкир Сергей Фурса. Он уверен, что США интересует эта тема.
К теме Процесс отбора главы САП могут сорвать после визита Зеленского в США, – юрист
"О САП точно будут говорить. Об этом постоянно говорят наши международные партнеры. Эта тема звучит и в переговорах с Международным валютным фондом", – заверил Фурса.
В то же время банкир воздержался от прогноза относительно того, будет ли звучать на встрече вопрос отбора директора Бюро экономической безопасности.Справка. Во время отбора директора Бэб случился скандал. Отсеяли из-за формального отсутствия диплома экс-министра финансов Александра Данилюка. Тот даже подрался с председателем комиссии Тимофеем Миловановым. Накануне разругались в эфире 24 канала.
Фурса: Политики боятся, что треугольник заработает
Инвестиционный банкир считает, что независимый глава САП, антикоррупционного бюро и в целом Антикоррупционный суд – это треугольник, который должен уверенно функционировать. Этого в Украине нет.
"Мы якобы запустили антикоррупционную инфраструктуру, но пока ни дня не было, чтобы работал весь треугольник. Кого-то из них постоянно любая власть выбивает из треугольника", – сказал Фурса.
Политики боятся, что этот треугольник заработает,
– заметил банкир.
Он пояснил, что это связано именно с борьбой с коррупцией, которой так боится власть. На замечание журналиста о запуске деолигархизации Фурса ответил, что это лишь "имитация бурной деятельности".
Что будут спрашивать Зеленского в Вашингтоне: смотрите видео
Отбор главы САП: кратко
- Еще в конце января 2021 года запустили конкурсный отбор на должность руководителя.
- Окончательный список состоял из 133 претендентов.
- Участвовал в отборе и временный глава САП Максим Грищук. Однако он не прошел отбор, а потому не может стать постоянным руководителем.
- Сейчас за должность борются 2 кандидата: Александр Клименко – детектив НАБУ, а также прокурор Андрей Синюка.