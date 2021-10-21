Отца Михеила Саакашвили госпитализировали с инфарктом, – СМИ
Источник:APSNY
По сообщениям грузинских СМИ, в больницу попал Николоз Саакашвили. У отца задержанного бывшего президента Грузии диагностировали инфаркт.
Николоз Саакашвили попал в клинику Чапидзе в Тбилиси. По предварительным данным, пациента должны выписать домой уже 22 октября.
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В клинике говорят, состояние Саакашвили – хорошее, больше информации не могут предоставить из-за конфиденциальности.
Николоз Саакашвили просил сына прекратить голодовку
Недавно отец обратился к задержанному политику с просьбой прекратить голодовку. Он подчеркнул, что решение Михеила Саакашвили не употреблять пищу "не принесет никакой пользы его здоровью, а лишь навредит".
Сейчас нужно мобилизовать твою энергию вместе с народом. Знай, что голодовка уже льет воду на мельницу врагов. Прошу тебя прекратить эту акцию, набраться сил и энергии для дальнейшей борьбы,
– написал Николоз Саакашвили.
Ранее врачи приняли решение о госпитализации политика
Отметим, что ранее Михеил Саакашвили согласился на госпитализацию. Такое решение приняли медики после обследования задержанного политика. Голодовку экс-президент Грузии объявил еще три недели назад.
Недавно По делу Саакашвили задержали еще одного человека, – МВД Грузии
Коротко о задержании Саакашвили в Грузии:
- Саакашвили незаконно попал на территорию Грузии накануне местных выборов.
- В Батуми политика задержали – ведь он признан виновным сразу по нескольким делам. За это ему грозит не менее 6 лет заключения.
- Саакашвили считает дело политическим и объявил голодовку.
- Президент Грузии Саломе Зурабшвили заверила, что помилования для Саакашвили не будет.