Отца Михеила Саакашвили госпитализировали с инфарктом, – СМИ

По сообщениям грузинских СМИ, в больницу попал Николоз Саакашвили. У отца задержанного бывшего президента Грузии диагностировали инфаркт.

Николоз Саакашвили попал в клинику Чапидзе в Тбилиси. По предварительным данным, пациента должны выписать домой уже 22 октября.

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В клинике говорят, состояние Саакашвили – хорошее, больше информации не могут предоставить из-за конфиденциальности.

Николоз Саакашвили просил сына прекратить голодовку

Недавно отец обратился к задержанному политику с просьбой прекратить голодовку. Он подчеркнул, что решение Михеила Саакашвили не употреблять пищу "не принесет никакой пользы его здоровью, а лишь навредит".

Сейчас нужно мобилизовать твою энергию вместе с народом. Знай, что голодовка уже льет воду на мельницу врагов. Прошу тебя прекратить эту акцию, набраться сил и энергии для дальнейшей борьбы,

– написал Николоз Саакашвили.

Ранее врачи приняли решение о госпитализации политика

Отметим, что ранее Михеил Саакашвили согласился на госпитализацию. Такое решение приняли медики после обследования задержанного политика. Голодовку экс-президент Грузии объявил еще три недели назад.

Недавно По делу Саакашвили задержали еще одного человека, – МВД Грузии

Коротко о задержании Саакашвили в Грузии: