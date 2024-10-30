Еврокомиссия дала оценку работе Верховной Рады: какие есть проблемы

Еврокомиссия считает эффективной работу Верховной Рады Украины в условиях военного положения. Однако европейская институция указывает проблемы с ограничением прав оппозиции.

Об этом сообщается в отчете о прогрессе Украины на пути в ЕС.

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Что говорит Еврокомиссия о Верховной Раде

Ключевые решения, особенно по вопросам обороны и безопасности, принимались межпартийным большинством. Применение неотложной процедуры принятия закона ограничено,

– говорится в отчете.

Однако в отчете институция обращает внимание на ограничение прав оппозиции, из-за чего она не может выполнять свои функции в полной мере. Речь идет о случаях безосновательных запретов на зарубежные командировки для оппозиционных нардепов. В то же время в Брюсселе признают, что военное положение допускает введение некоторых ограничений прав и свобод людей, а также прав и законных интересов юридических лиц

"Случаи непропорциональных ограничений на поездки представителей парламентской оппозиции... требуют надлежащего рассмотрения", – пишут в Европарламенте.

Также в отчете Европарламент высказался относительно функционирования телемарафона в Украине. Там указали на необходимость восстановления плюралистического медиаландшафта в Украине.