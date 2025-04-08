Более 100 боестолкновений, больше всего враг давит возле Покровска: сводка Генштаба за 7 апреля

Силы обороны продолжают сдерживать российское наступление на всей линии соприкосновения, препятствуя продвижениям вглубь территории. Всего в течение суток 7 апреля на фронте произошло 120 боевых столкновений.

Почти половина из них произошла на Покровском направлении Донецкой области, там противник активно атакует украинские позиции. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

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Что произошло на фронте за сутки 7 апреля

В течение суток ситуация на поле боя была такой:

На Купянском направлении противник провел 3 штурма в районах Кругляковки и Загрызово. Все вражеские атаки отбили.

противник провел 3 штурма в районах Кругляковки и Загрызово. Все вражеские атаки отбили. На Лиманском направлении захватчики 19 раз атаковали вблизи Надежды, Ямполовки и в сторону Новоплатоновки, Новомихайловки, Грековки, Редкодуба, Ольговки, Зеленой Долины и Нового. Шесть боестолкновений еще продолжаются.

захватчики 19 раз атаковали вблизи Надежды, Ямполовки и в сторону Новоплатоновки, Новомихайловки, Грековки, Редкодуба, Ольговки, Зеленой Долины и Нового. Шесть боестолкновений еще продолжаются. На Северском направлении враг совершил 3 попытки наступления в районе Григорьевки, 1 атака продолжается до сих пор.

враг совершил 3 попытки наступления в районе Григорьевки, 1 атака продолжается до сих пор. На Краматорском направлении пока зафиксировано 3 боевых столкновения вблизи Курдюмовки и Часового Яра. Все вражеские атаки отбили.

пока зафиксировано 3 боевых столкновения вблизи Курдюмовки и Часового Яра. Все вражеские атаки отбили. На Торецком направлении россияне атаковали 14 раз. Основные усилия наступления сконцентрировали неподалеку Дачного, Щербиновки, Озаряновки и Торецка.

россияне атаковали 14 раз. Основные усилия наступления сконцентрировали неподалеку Дачного, Щербиновки, Озаряновки и Торецка. На Покровском направлении оккупанты 42 раза пытались прорвать оборону неподалеку населенных пунктов Калиновое, Александрополь, Тарасовка, Елизаветовка, Удачное, Успеновка, Преображенка, Андреевка, Котлино, а также в направлениях Котляровки и Сергеевки.

Сегодня на этом направлении украинские воины обезвредили 196 оккупантов, 99 из них – безвозвратно. Также уничтожено два автомобиля, одну антенну управления БпЛА, два мотоцикла, два спутниковых терминала, пушку и один пункт управления БпЛА, а также существенно повреждены три автомобиля врага,

– говорится в сообщении.

На Новопавловском направлении враг 8 раз атаковал в сторону Богатыря и вблизи Константинополя и Скудного. Одно боестолкновение еще продолжается.

враг 8 раз атаковал в сторону Богатыря и вблизи Константинополя и Скудного. Одно боестолкновение еще продолжается. На Гуляйпольском направлении захватчик сейчас проводит 2 атаки в направлении населенного пункта Шевченко.

захватчик сейчас проводит 2 атаки в направлении населенного пункта Шевченко. На Ореховском направлении украинцы отражали 5 штурмовых действий в районах населенных пунктов Малые Щербаки, Степное и Щербаки. Одно боестолкновение продолжается.

украинцы отражали 5 штурмовых действий в районах населенных пунктов Малые Щербаки, Степное и Щербаки. Одно боестолкновение продолжается. На Харьковском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил.

и враг наступательных действий не проводил. На территории Курской области украинские воины отбили 17 атак россиян, 2 столкновения до сих пор продолжаются.

К слову, по данным DeepState, украинские воины отбросили противника в населенном пункте Шевченко. В то же время россияне продвинулись у Гуево, Новолюбовки и в Часовом Яру.