Майже половина з них відбулася на Покровському напрямку Донецької області, там противник активно атакує українські позиції. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.
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Що відбулося на фронті за добу 7 квітня
Протягом доби ситуація на полі бою була такою:
- На Куп’янському напрямку противник провів 3 штурми у районах Кругляківки та Загризового. Усі ворожі атаки відбили.
- На Лиманському напрямку загарбники 19 разів атакували поблизу Надії, Ямполівки та в бік Новоплатонівки, Новомихайлівки, Греківки, Рідкодуба, Ольгівки, Зеленої Долини й Нового. Шість боєзіткнень ще тривають.
- На Сіверському напрямку ворог здійснив 3 спроби наступу у районі Григорівки, 1 атака триває досі.
- На Краматорському напрямку наразі зафіксовано 3 бойові зіткнення поблизу Курдюмівки та Часового Яру. Усі ворожі атаки відбили.
- На Торецькому напрямку росіяни атакували 14 разів. Основні зусилля наступу сконцентрували неподалік Дачного, Щербинівки, Озарянівки та Торецька.
- На Покровському напрямку окупанти 42 рази намагалися прорвати оборону неподалік населених пунктів Калинове, Олександропіль, Тарасівка, Єлизаветівка, Удачне, Успенівка, Преображенка, Андріївка, Котлине, а також у напрямках Котлярівки й Сергіївки.
Сьогодні на цьому напрямку українські воїни знешкодили 196 окупантів, 99 з них – безповоротно. Також знищено два автомобілі, одну антену управління БпЛА, два мотоцикли, два супутникові термінали, гармату та один пункт управління БпЛА, а також суттєво пошкоджено три автомобілі ворога,
– ідеться у повідомленні.
- На Новопавлівському напрямку ворог 8 разів атакував у бік Багатиря та поблизу Костянтинополя і Скудного. Одне боєзіткнення ще триває.
- На Гуляйпільському напрямку загарбник наразі проводить 2 атаки в напрямку населеного пункту Шевченко.
- На Оріхівському напрямку українці відбивали 5 штурмових дій у районах населених пунктів Малі Щербаки, Степове та Щербаки. Одне боєзіткнення триває.
- На Харківському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.
- На території Курської області українські воїни відбили 17 атак росіян, 2 зіткнення досі тривають.
До слова, за даними DeepState, українські воїни відкинули противника у населеному пункті Шевченко. Водночас росіяни просунулися біля Гуєво, Новолюбівки та в Часовому Яру.