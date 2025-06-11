11 июня, 05:33
Силы обороны имели успехи на 4 направлениях, оккупанты – только на 2: обзор фронта и карты ISW
Основні тези
- Украинские войска достигли успехов возле Волчанска, Боровой, Лимана и Торецка.
- Российские войска продвинулись вблизи Купянска и Торецка.
- Институт изучения войны (ISW) публикует карты, которые отражают изменения на фронте за 10 июня.
Российская армия активно атаковала на разных участках фронта в Украине в течение 10 июня. Однако достичь ощутимых успехов не смогла.
В то же время Институт изучения войны в своем новом отчете отметил ряд успехов ВСУ. Выводы и карты ISW публикует 24 Канал.
В предыдущем отчете Российские войска продвинулись сразу на четырех направлениях: обзор и карты ISW
Обзор ISW ситуации на фронтах в Украине и России от 11 июня
- 9 и 10 июня российские войска провели наступательные операции в Курской области, о результатах ничего не известно. О наземной активности в Белгородской области информация не поступала.
- Наступательные операции в Сумской области оккупанты проводили, но подтвержденного прогресса не достигли. В то же время на Харьковском направлении продвинулись украинские силы, в частности восстановили контроль над Волчанским агрегатным заводом.
- Российские войска продвинулись на Купянском направлении. Геолокационные видеозаписи от 9 июня показывают, как они наносят удары по украинцам к северо-западу от Красного Первого, что свидетельствует о том захвате этого поселения.
- Украинские войска продвинулись на направлении к Боровой. Геолокационные видео от 9 июня свидетельствуют, что они прошли на север от Новоегоровки, что на юго-восток от Боровой.
- На Лиманском направлении украинцы также имели успехи. Геолокационные видеозаписи от 10 июня свидетельствуют, что они продвинулись на северо-восток от Торского, что к востоку от Лимана.
Как изменилась линия фронта за 10 июня / Карты ISW
- На Северском направлении атаки врага были, без успеха. Возле города Часов Яр была такая же ситуация.
- А вот на Торецком направлении продвинулись обе стороны. Украинские силы прошли в центральной части Дилиевки к северу от Торецка и в промышленной зоне к северо-западу от города. Россияне прошли на северо-запад от Торецка.
- На Покровском направлении изменений не зафиксировано, но россияне продвинулись на Новопавловском направлении. Они прошли на юго-западную окраину Новониколаевки, что на северо-восток от Новопавловки.
- На Кураховском направлении не было продвижений, но были возле Великой Новоселки – украинские войска вытеснили российские из Федоровки, что на северо-запад от города.
- На Гуляйпольском направлении, на западе Запорожской области и на Херсонщине изменений не фиксировали.
Подытоживая, Институт отметил, что украинские войска продвинулись вблизи Волчанска, Боровой, Лимана и Торецка. А российские – вблизи Купянска и Торецка.