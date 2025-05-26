Враг имел успехи на Харьковщине и ликвидировал "мешок" на Торецком направлении: обзор и карты ISW
- Российские войска имели успехи в Курской области, возле Харькова, Часового Яра и Торецка, ликвидировав украинский "мешок" к юго-западу от города.
- Атаки на Покровском, Новопавловском, Кураховском направлениях, возле Великой Новоселки, на Запорожском направлении и в Херсонской области не имели успеха.
- Отчеты ISW подчеркивают, что российские войска формируют предпосылки для наступления на Константиновку.
Активные бои в Украине и России продолжались 25 мая, линия фронта претерпела определенные изменения. Институт изучения войны опубликовал в своем суточном отчете анализ текущей ситуации.
Продвижение российской армии были на нескольких направлениях от Курской области до Торецка. Выводы ISW и обновленные карты публикует 24 Канал.
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Обзор ISW ситуации на фронтах в Украине и России от 26 мая
- Российские войска продвинулись в Курской области. Геолокационные видеозаписи от 25 мая свидетельствуют, что они незначительно прошли в западном Горнале, что к юго-западу от Суджи. В Белгородской области активностей не было.
- В Сумской области атаки россиян не достигли никаких подтвержденных успехов, но на Харьковском направлении они продвинулись, в частности к Волчанскому агрегатному заводу в северной части Волчанска, что к северо-востоку от Харькова.
- На Купянском направлении, к Боровой и Лиману враг не продвигался. Так же на Северском направлении. Но геолокационные видеозаписи свидетельствуют, что российские войска незначительно продвинулись на юг от Часового Яра.
Как изменилась линия фронта за 25 мая / Карты ISW
- Также российские войска ликвидировали украинский "мешок" к юго-западу от Торецка – после четырехмесячной наступательной операции. Все чтобы создать условия для продвижения к Константиновке.
- На Покровском направлении изменений не было, также на Новопавловском атаки россиян не имели успеха, как и на Кураховском направлении, возле Великой Новоселки, на Запорожском направлении и в Херсонской области.
Подытоживая, ISW отметил, что российские войска продвинулись в Курской области и вблизи Харькова, Часового Яра и Торецка.
В предыдущем отчете Институт изучения войны писал, что российские войска продвинулись в районе Лимана, Торецка, Новопавловки, и формируют предпосылки для наступления на Константиновку.