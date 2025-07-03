Россияне активизировались возле Торецка и Новопавловки и имеют продвижения: обзор и карты ISW

Анализ хода боевых действий в Украине опубликовал Институт изучения войны 3 июля. В новом отчете идет речь о нескольких изменениях на линии фронта.

ISW показал также обновленные карты всех направлений. Их и основные выводы американских аналитиков публикует 24 Канал.

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Обзор ISW ситуации на фронтах в Украине и России от 3 июля

Бои в Курской области продолжились 2 июля, изменений не зафиксировано. В то же время украинские войска продвинулись на севере Сумской области. Геолокационные видео еще от 29 июня свидетельствуют, что они прошли на запад от Андреевки, это к северу от Сум.

области. Геолокационные видео еще от 29 июня свидетельствуют, что они прошли на запад от Андреевки, это к северу от Сум. Российские войска продвинулись на севере Харьковской области. Видео, опубликованные еще 25 июня, показывают их в западной части Волчанска, что на северо-восток от Харькова.

области. Видео, опубликованные еще 25 июня, показывают их в западной части Волчанска, что на северо-восток от Харькова. На Купянском направлении оккупанты подтвержденного прогресса не достигли. Так же у Лимана, Боровой, на Северском направлении и у Часового Яра.

Как изменилась линия фронта за 2 июля / Карты ISW

На Торецком направлении россияне продвинулись. Геолокационные видеозаписи от 2 июля свидетельствуют, что они незначительно прошли к северу от Торецка.

направлении россияне продвинулись. Геолокационные видеозаписи от 2 июля свидетельствуют, что они незначительно прошли к северу от Торецка. На Покровском направлении изменений не фиксировали, но оккупанты продвинулись на Новопавловском направлении. Геолокационные видеозаписи от 1 июля свидетельствуют, что они прошли на восток от Поддубного, это к югу от Новопавловки.

направлении. Геолокационные видеозаписи от 1 июля свидетельствуют, что они прошли на восток от Поддубного, это к югу от Новопавловки. На направлении Великой Новоселки, возле Гуляйполя, на западе Запорожской области возле Орехова и Каменского атаки врага продолжались, но к успехам не привели. О наземной активности на Херсонском направлении 2 июля информации не было.

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Подытоживая, ISW отметил, что:

Украинские войска продвинулись на севере Сумской области (но здесь говорится еще об изменениях на участке, которые произошли в конце июня).

войска продвинулись на севере Сумской области (но здесь говорится еще об изменениях на участке, которые произошли в конце июня). В то же время российские войска продвинулись на севере Харьковской области (также судя по июньским геолокационным видео) и вблизи Торецка и Новопавловки (именно эти изменения произошли в начале июля).

В предыдущем отчете Институт изучения войны писал, что украинские войска продвинулись в районе Покровска. Российские же прошли в районе Торецка и Новопавловки.