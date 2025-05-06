6 мая, 01:50
Россияне имеют успех в Донецкой и Харьковской областях: обзор ситуации на фронте от ISW
Основні тези
- Российские войска продолжают наступательные операции на разных направлениях, в частности в Харьковской, Донецкой и Запорожской областях.
- Геолокационные кадры свидетельствуют о продвижении российской армии в районе Волчанска, Торецка и на Кураховском направлении.
Российские войска не прекращают штурмы вдоль линии фронта и осуществляют постоянные атаки. За минувшие сутки подтверждено продвижение противника на нескольких направлениях в Харьковской и Донецкой областях.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
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Какая ситуация сейчас на разных направлениях фронта
- 5 мая россияне заявили, что украинские войска совершили серию ограниченных атак на границе между Россией и Украиной вблизи Теткино в Курской области.
- Оккупанты продолжили наступательные операции на севере Сумской области, но не достигли подтвержденного продвижения.
- По данным ISW, российские войска недавно продвинулись на Харьковском направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 4 мая, свидетельствуют о том, что вражеская армия недавно продвинулась в центральной части Волчанска (к северо-востоку от Харькова).
- 5 мая российские войска продолжили наступательные операции на Купянском направлении, но не продвинулись вперед.
- Оккупанты также продолжили наступательные операции на Боровском направлении, но успеха не имели.
- На Лиманском направлении 5 мая российские войска продолжили наступательные операции, но не достигли подтвержденного продвижения.
- Россияне продолжили наступление на Северском направлении. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 5 мая, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись к центральной Григорьевке (к северо-востоку от Северска).
- 5 мая российские войска продолжили наступательные операции на Часовоярском направлении, но продвинуться врагу не удалось.
Как изменилась ситуация на линии фронта / Карты ISW
- Российские войска недавно продвинулись на Торецком направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 5 мая, свидетельствуют о том, что россияне продвинулись к полям на юго-запад от Дилиевки (к северу от Торецка). Геолокационные видеозаписи также показывают, что российские войска недавно продвинулись к южной Новой Полтавки (к юго-западу от Торецка). Дополнительные геолокационные кадры, свидетельствуют о том, что оккупанты продвинулись в восточной и южной частях Мирного (к юго-западу от Торецка) во время механизированного штурма.
- Российские войска продолжили наступательные операции на Покровском направлении 5 мая, но не достигли подтвержденного продвижения.
- На Новопавловском направлении россияне также продолжили наступательные операции, но успеха не имели.
- По данным ISW, российские войска недавно продвинулись на Кураховском направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 4 мая, свидетельствуют о том, что россияне продвинулись к автомагистрали Т-0518 Великая Новоселка – Багатир к северо-западу от Раздольного (к юго-западу от Курахово).
- Российские войска недавно продвинулись в направлении Великой Новоселки. Геолокационные видеозаписи показывают, что российские войска продвинулись к югу от Новоселки (к западу от Большой Новоселки).
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- 5 мая оккупанты продолжили наступательные операции в направлении Гуляйполя, но не продвинулись вперед.
- Российские войска продолжили наступление на западе Запорожской области, но не достигли подтвержденного продвижения.
- Ни украинские, ни российские источники не сообщали о наземной активности на Херсонском направлении 5 мая.