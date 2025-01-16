Часов Яр и Торецк под угрозой, оккупанты продвигаются в этих городах: анализ боев и карты ISW

Что происходило на фронтах в Украине и России за прошедшие сутки, проанализировал Институт изучения войны. Он подтвердил атаки российской армии на нескольких участках.

Врагу удалось достичь продвижений на 3 направлениях. Об этом рассказали аналитики ISW в своем новом отчете и показали на картах, передает 24 Канал.

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Обзор ситуации на фронтах в Украине и России от 16 января

Российские войска 15 января продолжили наступление в Курской области, но не продвинулись. Продолжались бои в Харьковской области, но тоже без продвижений. На Купянском направлении и на Лиманском россияне атаковали без успехов. Но продвинулись к Боровой – на северо-восток и юго-восток, в частности у Вишневого и Макеевки.

области, но не продвинулись. Продолжались бои в области, но тоже без продвижений. На Купянском направлении и на Лиманском россияне атаковали без успехов. Но продвинулись к Боровой – на северо-восток и юго-восток, в частности у Вишневого и Макеевки. Российские войска продолжали наступательные действия возле Северска в районе Белогоровки, Верхнекаменского, Выемки и Ивано-Дарьевки 14 и 15 января. Продвинуться им удалось в Часовом Яру, в частности в пределах Огнеупорного завода в центре города.

Боевые действия в Украине и России за 15 января / Карты ISW

Также российские войска продвинулись в пределах Торецка . Геолокационные кадры, опубликованные 14 января, показывают, что это произошло в северо-западной и северной частях города. Россияне утверждали, что наступали возле Щербиновки, но ISW не нашел подтверждения этого заявления.

. Геолокационные кадры, опубликованные 14 января, показывают, что это произошло в северо-западной и северной частях города. Россияне утверждали, что наступали возле Щербиновки, но ISW не нашел этого заявления. На Покровском направлении россияне подтвержденных продвижений не сделали. Так же на Кураховском и на направлении Великой Новоселки. В западной части Запорожской области продолжались ограниченные позиционные бои, но подтвержденных изменений линии фронта нет. На Днепровском направлении тоже без изменений.

Институт изучения войны отметил, что российские войска продвинулись на 3 направлениях – к Боровой, в Часовом Яру и Торецке.